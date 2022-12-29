Ценовой эксперимент: на сколько в этом году подорожал набор одинаковых продуктов

За это время размер чека вырос уже почти вдвое.

Ежегодно ТСН показывает в конце декабря сюжет о закупке и супермаркете и базаре один и тот же набор продуктов для сравнения чеков с предыдущим годом.

Продавщица Татьяна на одном из столичных базаров мониторит стоимость капусты с 2017 года. Тогда она стоила – 35 гривен. Уже в 2020 – 40 гривен, так было и в прошлом году.

Зарубежные витамины подорожали из года в год. Гранат в 2017 году стоил 50 гривен за килограмм. В этом году стоимость выросла в три раза – килограмм 150 гривен.

Яйца стали отдельным пунктом подорожания. В 2017 за десяток нужно было отдать 31 гривну, в 2019 они были дешевле — 27 гривен. В декабре прошлого года стоили уже 38 гривен, но в этом году рекорд — 63 гривны.

В месте закупки этих товаров постоянно фиксировался и курс доллара. “Ценник, который захотелось запомнить – доллар в декабре 2019 в среднем стоит 23 гривны за один. Доллар в 2020 году покупают за 28 гривен и продают за 28.38 копеек. Декабрь 2021 года и доллар стоит в районе 27 гривен”, — отмечалось в сюжете.

Но в этом году впервые за все годы эксперимента курс доллара и евро не объявляют публично. Известно, что один евро сегодня можно купить за 42 гривны 60 копеек, а один доллар за 40 гривен и 40 копеек.

Что касается цен в супермаркетах, здесь выбрали 5 продуктов, которые будут есть украинцы даже через 20 лет.

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Килограмм желтого лука 2017 – 5.49. За год добавил - 13 гривен 50 копеек, но уже в 2019-м подешевел на десятку — 8.99 и в 2020 продолжил падение. Но в 2021 году стоимость выросла втрое — 15.49. И в 2022 – рекордная цена – 28 гривен 39 копеек.

Картофель рос в цене все эти годы эксперимента ТСН от 5.99 в 2017 году, и до 17.99 в прошлом. Удивительно картофель оказался единственным продуктом в списке, который не добавил ни копейки в 2022 году.

А вот как менялась стоимость хлеба: паляница хлеба черного украинского – 12 гривен 57 копеек в 2017 году. За год цена стала выше трех гривен, еще семь прибавились в 2019. 30 гривен 99 копеек — это была стоимость на декабрь 2021 года, сейчас добавились еще 4 гривны в год — 35 гривен 14 копеек.

Сало в супермаркете также все время только дорожало – от 250 гривен за килограмм до 389 гривен 58 копеек за такой же вес уже в этом декабре.

Стоимость 900 граммов молока была в 2017 году за 19 гривен 99 копеек. Через год подорожал на три гривны, еще на три на следующий год. И так до 2021 года. В этом году за бутылку молока придется отдать 39 гривен 99 копеек.

Результат чеков по 6 одинаковых продуктовых наборов:

2017 год – 296, 34 грн

2018 год – 343, 81 грн

2019 год – 360, 80 грн

2020 год – 397, 58 грн

2022 год – 512 грн.

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