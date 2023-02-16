Центр Киева заполонили боевые козы: не боятся тревоги и скачут по российским танкам (фото, видео)

Киевляне часто замечают в центре столицы мужчину, гуляющего с двумя козочками. Их можно заметить в скверике возле главного управления полиции, здания МИД Украины, на склонах возле Украинского дома, а также на Пейзажной аллее. Козочки и их хозяин живут в Киеве уже давно. Но немногие знают историю этой необычной компании. Чтобы узнать больше, сайт ТСН.ua пообщался с владельцем животных.

С Валерием Марченко встречаемся в скверике у Софийской площади. Вместе с ним козы – Зита и Мира. Они выпрашивают у хозяина сухарики и выискивают на кустах листья.

Мужчина рассказывает, что главная его коза – безрогая Зита. Она даже знает правила дорожного движения и перебегает улицу только на зеленый сигнал светофора. А еще хорошо выполняет команды: "Стой", "Нельзя", "Не трогай".

Коза ехала в Киев в СВ-вагоне

"Сколько себя помню, моя мама держала козочек, говорила, что молоко у них целебное, может несколько дней не скисать. Вот и я продолжил это дело. Я родом из города Барвенково, Харьковская область. Семь лет назад, приехал туда за Зитой, она, кстати, по паспорту Квитка. Ей было тогда два года. Решил забрать ее в Киев. Зита ехала в СВ-вагоне, как принцесса. На перроне было много людей. Проводница не заметила, что в вагон зашла коза, а когда увидела, то хотела нас высадить, но я ей показал паспорт козы, объяснил, что купе в спальном вагоне я выкупил. Она вызвала начальника поезда, но он, спасибо ему, сказал, что все в порядке — люди были не против, чтобы с ними в вагоне ехала коза. Так и доехали в Киев", — рассказывает Валерий Марченко.

С тех пор киевляне видят в центре беленьких козочек. Зита выходит на улицу в ошейнике, но без поводка. Такие же ошейники были у всех ее деток, чтобы животное можно было оттащить от куста или безопасно перевести через дорогу.

Сколько молока дает?

Валерий рассказывает, что перед войной продал коз, оставил себе только Зиту, она как раз должна была родить козленка.

"Козочек продаю, потому что много мне их не надо, не прокормлю. У покупателей спрашиваю, для чего берут. Если ради молока – продаю. Моя Зита – коза полтавской породы. Их еще называют "полтавками". Ее молоко не имеет неприятного козьего запаха, жирное. Зимой коза много молока не дает – 2 литра, не больше. А с апреля по июль, когда появляется сочная растительность, наша Зита дает 5 литров молока. Дою ее сам или сын помогает. Молоко пьем и продаем желающим", – рассказывает мужчина.

Назвал козу Мирой, чтобы наступил мир

Валерий работает телохранителем. Вместе с сыном живут в заброшенном доме на Софийской улице. Рядом есть гараж, оборудованный для содержания коз. Вот почему киевляне так часто видят этих животных в центре города.

"Зите уже девять лет – взрослая мудрая тетя, продуманная и очень хитрая, иногда шкодничает. Если хочет "свадьбу", то мы отвозим ее к козлу, это недалеко от Киева – цена вопроса 350 гривен. Мира – дочь Зиты. Она родилась 26 марта прошлого года, когда под Киевом стояли российские войска и велись активные боевые действия.

Муж говорит, что трудно было прокормить коз в марте и апреле прошлого года в условиях мегаполиса и еще и под взрывы ракет. Мира еще была совсем маленькой, приходилось искать продукты.

Не боятся людей в форме

"По-разному бывало. Помогали соседи, приносили очистки от картофеля, свеклы и капусты. Козы такое любят. А еще они не боятся воздушных тревог — привыкли к ним. Ждут пока перестанет реветь сирена, а потом уже готовы идти на прогулку. Зита и Мира любят гарцевать по сожженным российским танкам, которые выставлены на Михайловской площади. Могут и на башню залезть, грызть там что-то. Я часто говорю прохожим, что это наши боевые украинские козы, которые не боятся ни танков, ни россиян", — рассказывает Валерий Марченко.

Зита и Мира очень любознательны. Им интересно все, что их окружает. Они не боятся людей в военной или полицейской форме. Подходят к ним смело, разрешают себя погладить.

Дарят прохожим позитив

"Коза в Киеве, да еще и в центре, это было специально задумано мной. Почему? Для радости в глазах детей, для улыбок на лицах у взрослых. Часто замечал, идет взрослый мужчина весь в заботах, а тут видит козу возле Михайловского собора, и суровое лицо вдруг становится светлым, появляется улыбка. А дети? Где они еще увидят козу? Только в зоопарке или в мультике. А здесь она рядом, ее можно погладить, покормить, обнять. Мои козы для людей – позитив, которого так всем не хватает", – объясняет Валерий Марченко.

Мужчина гуляет с козами на Пейзажной аллее – там есть кусты и остались немного листьев на деревьях. Также часто их можно увидеть у фуникулера.

"Мы ходим с козочками в такие места, где есть кусты. Они не едят искусственную траву, которую высаживают рулонами. Любят обгрызать ветки на кустах, листья, а также выкапывают и поедают каштаны. Иногда помогаю им, обрываю с деревьев листья. Раньше нам очень помогал праздник Хэллоуин, после него у ресторанов и кафе в центре оставалось много сена и тыквы, которые они после праздника отдавали бесплатно, это очень выручало, а в этом году такого уже не было из-за войны, поэтому с кормами есть проблемы, хотя мы заготовили для них немало листьев", — рассказывает владелец животных.

Мечтает создать сериал о козах

Валерий по профессии режиссер-постановщик театральных пьес, говорит, что раньше работал в театрах, домах культуры.

"У меня есть такая задумка — запустить микро-сериал о жизни коз. Каждая серия на две минуты, и публиковать это в интернете. Хочу снимать смешные моменты с козами, потому что они выдают приколы каждую минуту. Вот, например, человек поставил на минутку пакет А козьи морды уже в пакете, проверяют, что там есть. Хочется делиться смешными моментами с людьми, чтобы кому-то стало светлее на душе. Пока мне не хватает технической базы – озвучивание, музыка, монтаж. Но надеюсь, что мечта станет реальностью", – говорит мужчина.

Напомним, недавно в Киеве заметили пони, входящего на станцию столичного метрополитена. Это произошло во время воздушной тревоги.

В центре Киева можно увидеть беленьких козочек, которые не боятся тревоги и скачут по центру

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