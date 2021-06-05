Центры вакцинации против COVID-19 на выходных будут работать в 10 городах: что изменили, чтобы избежать толп

Прививки делают вакциной китайского производства CoronaVac.

На выходных, 5 и 6 июня, жители 10 городов Украины, которые зарегистрированы в приложении "ДІЯ", смогут привиться от коронавируса. В минувшие выходные массовая вакцинация началась в Киеве, Одессе, и Львове — там заработали центры вакцинации. В частности в столице наблюдались толпы и очереди.

О том, что изменили на данный момент, чтобы избежать толп — 4 июня говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Работники амбулатории обзванивают, тех кто зарегистрирован в приложении "ДІЯ" на вакцинацию. Те, кто подтверждает свое желание вакцинироваться, получают смс-сообщение с конкретным временем. Но пока такая опция доступна для жителей городов, где откроются центры вакцинации.

В эти выходные это будет в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Ровно, Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.

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В центрах массовой вакцинации будут работать мобильные бригады. Прививки делают вакциной китайского производства CoronaVac. Для полной иммунизации нужно 2 дозы с интервалом 28 дней.

Виктор Ляшко перед назначением на должность министра здравоохранения пообещал провакцинировать 5 миллионов украинцев. То есть за лето провести 10 миллионов прививок. Уже в должности от своих слов не отказывается. Говорит, будут наращивать темпы ежедневно.

В минувшие выходные центры вакцинации работали во Львове, Одессе и Киеве. Тогда привили около 5 тысяч граждан. В столице люди стояли в очереди на улице, в помещении. В столице обещают, что в эти выходные толп не будет.

Чтобы на этот раз избежать скопления людей, в киевском и центре вакцинации решили развести потоки. В одну очередь будут становиться те, кто получил смс-приглашение с конкретным временем, в другую те — кто зарегистрирован в "ДІЇ", однако персонального приглашения не имеет. Эти потоки не должны пересекаться друг с другом.

Новости Украины: в центрах вакцинации пытаются избежать толпы

Также решили увеличить количество мобильных бригад почти вдвое, чтобы вакцинация происходила быстрее. Однако и киевлян просят соблюдать запись, чтобы избежать очередей и неудобств.

Пока центры вакцинации будут работать в субботу — воскресенье. Однако, если количество вакцины в Украине будет достаточным, чтобы обеспечивать ежедневный поток желающих, то центры будут работать ежедневно.

Напомним, что в Украине вакцинация от коронавируса началась лишь в конце февраля и по состоянию на начало июня было вакцинировано более 1,2 миллиона человек. Вторую дозу вакцины уже получили более 142 тысяч человек.

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