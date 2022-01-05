Цены, коррупция или неизменность власти: что вывело людей на улицы казахских городов

Цены, коррупция или неизменность власти: что вывело людей на улицы казахских городов

В общей сложности уже "штормит" более десятка городов по всей территории огромного Казахстана.

В Казахстане народные протесты перешли в активную фазу. Чрезвычайное положение введено на всей территории страны, а правительство отправлено в отставку. Интернет и мобильная связь работают с перебоями. Люди массово снимают наличные, потому что рассчитаться картой невозможно. Также от вещания, по сообщению местных Telegram-каналов, отключены по меньшей мере восемь телеканалов. В Алматы захвачены аэропорт и админздания.

Вся хроника событий – 5 января в сюжете ТСН.19:30.

Кроме того, днем в Сети появилось видео первой смерти от огнестрельного оружия в Алматы. Здесь же, в южной столице Казахастана, митингующие захватили резиденцию президента и акимат, то есть мэрию Алматы. Якобы, по крайней мере, об этом сообщают местные Telegram-каналы, ограблен магазин оружия. На улицах погромы, стычки полиции с протестующими. Часть домов отключена от электросети.

В общей сложности уже "штормит" более десятка городов по всей территории огромного Казахстана.

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Сегодня власти пошли на уступки: цена на сжиженный газ снижена, правительство уже в отставке. Но митинги только разрастаются по стране.

По мнению эксперта по вопросам Востока Игоря Семиволоса, экономические требования стали лишь поводом. Теперь улица требует полной перезагрузки властей.

"Речь идет о социальном соглашении, которое было заключено между народом и властью. Власть, согласно обещаниям, должна обеспечивать казахам определенный уровень жизни, а поскольку этот уровень жизни не был обеспечен — это соглашение прекратило действовать...", — отметил он.

Следует отметить, что в последние семь лет экономика Казахстана только падает. Если гривна в Украине обрушилась из-за войны на Востоке и аннексии Крыма, казахская теньге "сдулась" вдвое за одну ночь, а с ней и покупательская способность населения пошла под откос.

Президент Токаев дважды сегодня выходил с телеобращением к народу. Сообщил об убитых и раненых силовиках, а вот относительно митингующих слов не подбирал.

"Происходят массовые нападения на работников правопорядка. Среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят улицами, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Ситуация угрожает безопасности всех жителей Алматы. И это терпеть нельзя", — сказал Токаев.

Сегодня Токаев заменил собой пожизненного руководителя Совбеза Казахстана Нарсултана Назарбаева. Хотя – эта должность была так сказать зарезервирована за Назарбаевым пожизненно. В Telegram-каналах появилось видео, как несогласные под аплодисменты сносят памятник Назарбаеву.

Токаев обещает народу – не выезжать из столицы Казахстана – Нур-Султана, а в отношении людей на улице – он обещает действовать остро.

Между тем, пишут местные Telegram-каналы, митингующие якобы захватили солдат срочников на военной машине. Вообще достоверной информации по поводу тамошних событий крайне мало.

Как будут развиваться события в дальнейшем, предугадать слишком сложно. Неизвестно, какими будут еще требования людей и на какие уступки решится действующая власть.

"Сценарий может быть разный. Вполне возможно, что Токаев согласится на переговоры. Я думаю – базовый сценарий – это, конечно, какая-то перезагрузка при условии, что он (Токаев – Ред.) останется в должности президента", – отмечает эксперт.

Протесты в Казахстане: правительство в отставке, а в Алматы захвачены аэропорт и админздания | Новости мира

Между тем в посольство Украины в Казахстане за помощью пока никто не обращался — сказал сегодня министр иностранных дел, находясь на Донбассе.

"Посольство Украины в Казахстане не получило ни одного сообщения о прямой угрозе их жизни и безопасности", — сказал Кулеба.

Чиновник подчеркнул, что в случае опасности или угрозы жизни граждане Украины должны сообщить в посольство в Казахстане. Он заверил, что министерство следит за ситуацией в Казахстане. Также он призвал украинцев не участвовать в протестах, которые могут угрожать опасностью.

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