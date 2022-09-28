Цены на аренду квартир в Днепре взлетели до небес: где найти дешевое или бесплатное жилье (фото)

В Днепре цены на аренду жилья выросли после полномасштабного вторжения России и держатся на высоком уровне уже более полугода. И совсем безосновательно. Владельцы квартир воспользовались большим наплывом вынужденных переселенцев в город.

На сайтах по поиску недвижимости ОLX.ua и dom.ria.com цены стартуют от 5 тысяч гривен за "убитую" однокомнатную квартиру в отдаленном районе города.

Квартиры "убитые", а цены – "космос"

Так, на "12 квартале" предлагают арендовать квартиру площадью 18 кв. м за 5 тысяч гривен в месяц. Кроме того, комиссия за услуги риэлтора составляет 100%. То есть при заселении необходимо сразу заплатить 15 тысяч гривен.

Фото: OLX

Еще дальше от центра города – на Красном Камне и жилом массиве Западный можно арендовать квартиры за 6 тысяч гривен. На фото видно, что ремонт в них делали несколько десятков лет назад. Объявления также размещены от посредников.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

И таких предложений в Днепре – куча. На жилом массиве Тополь-3, расположенном на выезде из города, сдается однокомнатная квартира за 10 тысяч гривен. Ее состояние – на фото.

Фото: OLX

Стоит отметить, что цены на двухкомнатные квартиры в Днепре стартуют от 6-7 тысяч гривен. Предложения со свежим ремонтом – от 9,5 тысяч. Трехкомнатную квартиру можно арендовать минимум за 10-12 тысяч гривен.

Фото: OLX

Фото: dom.ria.com

Арендовать жилье почти невозможно

Переселенцы жалуются в Сети, что снять жилье в Днепре почти невозможно – цены высокие, адекватных предложений мало, еще и риэлторы берут большую комиссию.

"Срочно нужно жилье в Днепре. Семья ВПО 3 человека. Поскольку в Днепр приехало очень много людей, найти квартиру почти невозможно. Если в этой группе кто-то сдает в аренду какое-то жилье, с радостью его арендуем", — пишет переселенка по имени Ольга.

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Студентка второго курса, переселенка Анастасия пытается найти сожительницу, с которой вместе будет арендовать квартиру.

"Ищу сожительницу, чтобы потом вместе найти квартиру, которая будет всех устраивать. Фото рандомной квартиры, не обращайте внимания. Сейчас трудный период, поэтому надо друг другу помогать", — пишет девушка. На ее объявлении более тысячи просмотров.

Фото: OLX

Как найти дешевое или бесплатное жилье в Днепре

Если вы переселенец и ищете бесплатное жилье в Днепре, Днепропетровской области или в других регионах Украины, поищите его на платформе "Допомагай". На сайте также можно предложить помощь людям, оставшимся без жилья из-за войны, если у вас есть свободная комната, квартира или дом.

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Существует похожий сайт "Потреба". Там можно разместить объявление о том, что вы нуждаетесь в помощи с жильем или можете ее оказать.

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В Днепре вам также может помочь Телеграм-канал "Жилье для беженцев без комиссии". Его создали риэлторы-волонтеры. Там ежедневно размещают объявления об аренде бюджетных квартир без комиссии, предлагают бесплатное жилье или временное убежище в шелтерах.

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Напомним, если после полномасштабного вторжения России цены на аренду жилья в Киеве упали почти на 50%, то к сентябрю они вернулись на довоенный уровень.

Кризис на трудовом рынке не миновал, цены на продукты и товары первой необходимости продолжают расти, поэтому жить в столице становится все сложнее финансово. Неплохой вариант сэкономить – переехать в пригород Киева. ТСН.ua узнал, сколько стоит арендовать жилье в пригороде Киева, как добраться туда и где можно отдохнуть.

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