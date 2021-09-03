Цены на аренду квартир за год могут вырасти на 25-30%: специалист назвал причины

Цены на аренду квартир за год могут вырасти на 25-30%: специалист назвал причины

В августе аренда жилья в Украине подорожала на 2-3%, хотя пронозировалось, что цены "взлетят" более чем на 10%.

Стоимость аренды квартир в крупных городах осенью может вырасти на 10-15%, а по итогам 2021 — на 25-30%.

Об этом ТСН.ua рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрий Пита.

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По его словам, арендаторы начинают искать более дешевые варианты, так как несколько снизилась их покупательная способность: хотя статистика говорит обратное, цены растут и люди вынуждены искать более дешевое жилье.

При условии, что правительство не введет дополнительные карантинные ограничения и очередной локдаун, цены осенью могут существенно возрасти. Это произойдет в результате восстановления деловой жизни и возвращения студентов к офлайн-обучению в вузах.

"Осенью аренда квартир, преимущественно 1-, 2-комнатных в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове, может вырасти в пределах 10-15%, в других областных центрах — до 7-10%. Поэтому по итогам 2021 года стоимость аренды квартир в крупных городах может вырасти 25-30% и вернуться таким образом к "допандемийному" уровню", — прогнозирует Пита.

В то же время, как прогнозируют в АСНУ, независимо от ситуации с пандемией COVID-19 и формой обучения студентов, в октябре и ноябре рынок аренды жилья стабилизируется и цены могут вырасти максимум на 2-3%. Так же не ожидается большого количества сделок.

Основным предохранителем к росту стоимости аренды квартир в октябре и ноябре станет повышение коммунальных платежей, которое ляжет на плечи арендаторов. В частности, ожидается, что платежки за отопление в этом году будут на 40-70% выше, в зависимости от города, чем в 2020 году.

"До сих пор неизвестно, каким будет повышение "коммуналки" в гривневом эквиваленте. Арендаторы спрашивают у владельцев, во сколько примерно обойдется отопление. А в старых домах, которые являются самыми популярными, платить придется сполна, ведь никаких регуляторов температуры там нет", — добавляет президент АСНУ .

Специалисты отмечают, что после пандемии арендаторы стали больше учитывать стоимость квартиры, а не на ее расположение и условия.

"Пандемия фактически свела на нет все предыдущие договоренности: значительная доля арендаторов, которые выехали во время локдауна, вряд ли вернутся к предыдущим владельцам. Они ищут заново и пытаются найти более дешевые варианты: возможно, чуть подальше от метро, или же, если речь идет о студентах, снимать совместно с другом или подругой. Поэтому локация для арендаторов важна, условия проживания — также, но стоимость квартиры — является ключевым фактором", — объясняет Юрий Пита.

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