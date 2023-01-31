Цены на аренду в Киеве снова упали: риелтор рассказал, сколько сейчас стоит снять квартиру

В Киеве снова упали цены на аренду жилой недвижимости. Причем понижение ежемесячной аренды квартир зимой не связано со спросом. Главный фактор, который до сих пор влияет –неспокойная ситуация в стране и периодические обстрелы столицы с первых дней 2023 года.

Об этом ТСН.ua рассказал риелтор, глава комитета информационно-технического обеспечения в Союзе специалистов по недвижимому имуществу Киева Александр Бойко.

Он отметил, что минимальная цена аренды в Киеве по состоянию на начало года составляет от 5 тысяч гривен.

"За более комфортное жилье люди готовы платить от 12 тысяч гривен и больше. Стоимость аренды может достигать более тысячи долларов США. Такие квартиры преимущественно ищут в новостройках с развитой инфраструктурой, возле метро и в центре столицы", — говорит специалист в сфере недвижимости.

Средняя стоимость аренды в Киеве по состоянию на начало 2023 года

Аренда 1-комнатной квартиры – 8 000 грн

Аренда 2-комнатной квартиры – 10 000 грн

Аренда 3-хкомнатной квартиры – 12 000 грн

По словам риелтора, люди начали заниматься поиском и арендовать квартиры с нового года. Большинство людей сейчас ищут самые дешевые варианты квартир, которые предлагаются в аренду.

"Есть, конечно, и другая категория людей, которым нужно более комфортное жилье и за которое готовы платить дороже", — добавил Бойко.

Напомним, что в конце 2022 года спрос на аренду квартир увеличился, но цены еще раз упали на 10-15%. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в декабре составляла 8,5 тысяч гривен. Спрос на высокие этажи и панорамные окна с начала блекаута не снизился.

Орендодавець не повертає завдаток за квартиру! Що робити?

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