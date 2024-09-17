Цены на аренду жилья "взлетели до небес": сколько стоит квартира в Киеве, Львове и Днепре

Бум на жилье в Украине. Стоимость аренды существенно выросла вместе со спросом. Помимо начала учебного года на рынок повлиял поток переселенцев. Сложно арендовать квартиру в прифронтовом Днепре: цены "кусаются", арендаторами "перебирают", а поселиться с домашними животными — нельзя.

Какие цены на аренду квартир осенью в Киеве, Львове и Днепре сейчас и чего ждать от рынка дальше — читайте в материале ТСН.ua.

Риелторы предлагают отдавать домашних питомцев

В Днепре жалуются: найти квартиру сложно. Особенно тем, кто вынужден эвакуироваться из Донецкой и Луганской областей. В местных пабликах пишут: цены значительно выросли, а из-за повышенного спроса образуются очереди. Владельцы жилья выбирают арендаторов, часто отказывают переселенцам. Некоторые риелторы, по словам днепрян, предлагают людям отдать своих домашних питомцев, потому что с животными не принимают.

“Город стал одним из основных пунктов для переселенцев. Рост спроса привел к существенному сокращению количества доступных квартир, а цены поднялись на рекордный уровень. Особенно тяжело тем, кто хочет арендовать квартиру с домашними питомцами, поскольку многие владельцы отказываются от таких арендаторов из-за опасений за порчу имущества”, — рассказал в комментарии ТСН.ua риэлтор Александр Бойко.

Цены на аренду в Днепре, по словам специалистов по недвижимости, растут, а жилье быстро разбирают. По данным Bird, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 17 000 гривен. Двухкомнатные стоят в среднем 26 000 грн, трехкомнатные – 41 600 грн в месяц.

В Сети — засилье фейковых объявлений

Кроме того, на сайтах по поиску недвижимости много фейковых объявлений. Они отличаются привлекательными условиями: цена чуть ниже рыночной, фотографии со свежим ремонтом, владельцы якобы рассматривают арендаторов с детьми и животными. Однако по указанным в объявлении номером обычно никто не отвечает. Это усложняет и замедляет процесс поиска жилья. Специалисты по недвижимости объясняют: такие объявления размещают недобросовестные риелторы.

“В основном квартир по таким ценам вообще нет. Таким образом просто "привлекают" клиентов. Смысл в том, чтобы вы звонили по телефону. Они берут трубку и говорят, например, что только что сдали эту квартиру и предлагают другие варианты. Или звонят по телефону через некоторое время. Вы, конечно, не помните, какой квартирой интересовались, а они вам предлагают другие варианты”, — объяснила риелтор Екатерина.

Специалист по недвижимости Александр Бойко добавил, что фейковые объявления могут создавать также для сбора контактной информации, повышения спроса на конкретные объекты и с целью мошенничества.

"Это большая проблема рынка аренды жилья. Чтобы избежать таких ситуаций, советую обращаться к проверенным агентствам или риелторам, которые могут подтвердить наличие и состояние квартиры", – говорит Александр Бойко.

В Киеве просят 17 тысяч за "однушку"

Стоимость аренды квартир выросла и в Киеве. В некоторых районах жилье подорожало сразу на несколько тысяч — и это еще не предел. Больше всего, по данным Bird, прибавили в цене двухкомнатные квартиры и стоят в среднем 26 тыс. грн. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир – 17 000 грн, трехкомнатных – 41 500 грн.

Самые доступные для аренды однокомнатные квартиры в Деснянском и Святошинском районах столицы. Дороже всего на Печерске.

По словам риелторов, Киев остается одним из самых востребованных городов для аренды жилья, несмотря на отток населения в начале полномасштабной войны.

“Сейчас, когда многие возвращаются, спрос на аренду квартир вырос до довоенного уровня. Это привело к росту цен. И хотя на рынке достаточно предложений, арендаторы сталкиваются с жесткой конкуренцией. Ситуацию осложняют опять же опасения владельцев по поводу арендаторов с животными. Люди часто сталкиваются с дополнительными препятствиями, например необходимость платить повышенный залог или искать менее привлекательные варианты”, — рассказал ТСН.ua Александр Бойко.

Во Львове цены также выросли

Львов превратился в один из ключевых центров внутренней миграции во время войны. Большое количество людей из пострадавших от боевых действий регионов нашли временное убежище именно здесь.

"В результате рынок аренды в городе оказался под серьезным давлением. Предложение квартир значительно уменьшилось, и это автоматически привело к повышению цен. Поэтому найти жилье по доступной цене стало гораздо сложнее, а конкуренция среди арендаторов, как и в Киеве, остается высокой", – говорит риелтор Александр Бойко.

По данным Bird, арендовать однокомнатную квартиру во Львове в среднем стоит 18,3 тыс. грн. Двухкомнатная квартира стоит 20 800 в месяц, трехкомнатная – 22,9 тыс. грн.

Как арендовать квартиру с котом или собакой

Тем, кто ищет жилье с котом или собакой, следует быть готовыми к повышенным требованиям со стороны арендодателей, говорит специалист по недвижимости. Александр Бойко советует: если у вас есть кот или собака, стоит быть откровенным с владельцем квартиры.

“Рекомендую разговор с владельцем начинать только после того, как вы окончательно выбрали квартиру, предварительно осмотрев ее. Только при знакомстве с арендодателем лучше поднимать вопрос о проживании с животным. Если будете задавать этот вопрос до просмотра, набрав по объявлению — вы в 99% получите отрицательный ответ", — говорит риелтор.

По его словам, стоит предложить увеличенный залог (гарантийный платеж) – это может снизить риски для собственника. Если у вас воспитанная собачка, лучше показать документы на животное: подтверждение прививок и состояния здоровья. Если ваше животное проходит обучение у кинолога, это будет хорошим фактом, о котором стоит рассказать владельцу.

“Если вы уже арендовали жилье с животными раньше, укажите рекомендации от предыдущих арендодателей. Будьте готовы к компромиссам. Возможно, придется уступить некоторые требования к жилью”, — рассказал Александр Бойко.

Ложь о том, что у вас нет животного, может иметь серьезные последствия, предупреждает риелтор. Если владелец узнает правду, это, скорее всего, приведет к досрочному расторжению договора аренды.

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