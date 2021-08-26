Цены на горючее осенью: насколько еще подорожает автогаз и как изменится стоимость бензина в сентябре

Бензин и дизельное топливо начало дешеветь. Основная причина — укрепление гривны.

Во второй половине августа на рынке нефтепродуктов изменилась тенденция: после двух с половиной месяцев стремительного роста бензин и дизельное топливо начали медленно дешеветь. За две предыдущих недели средняя цена бензина А-92 на украинских автозаправках уменьшилась на 3 копейки, бензина А-95 и А-95 премиум — на 8 копеек, а дизельного топлива — на 27 копеек.

Отреагировало на эту тенденцию и Министерство экономики. В ведомстве уменьшили предельные розничные цены на бензин марок А-92 и А-95 на 1,14 грн/л и дизельного топлива на 0,53 грн/л. Поэтому отныне стоимость «обычного» бензина на стелах автозаправок не должна превышать 30,53 грн/л, а «обычного» дизельного топлива — 28,11 грн/л.

В то же время, со сжиженным (автомобильным) газом ситуация противоположная: он продолжает расти в цене. По состоянию на 25 августа литр автогаза стоил 17,46 грн, две недели назад его цена была на уровне 17,42 грн, а в начале лета — 15,71 грн.

ТСН.ua разбирался, что будет с ценами на горючее осенью: начнет ли бензин и дизель дешеветь стремительнее, до какой отметки вырастет в цене автогаз и когда начнется его удешевление.

Бензин и дизельное топливо: что с ценами сейчас

По сравнению с 12 июня средняя цена на бензин А-95 премиум и А-95 уменьшилась на 8 копеек, с 32,13 грн до 32,05 грн и с 30,28 грн до 30,20 грн соответственно. Такие данные приводит Консалтинговая группа «А-95». Средняя цена бензина А-92 упала на 3 копейки — с 29,33 грн до 29,30 грн. Больше всего подешевело дизельное топливо — на 27 копеек, с 28,47 грн до 28,20 грн.

По состоянию на 25 августа самую высокую цену на бензин А-95 выставили сети «Параллель», ОККО, WOG, Shell и SOCAR. Она является максимально разрешенной — 31,67 грн/л. Самая дешевая цена бензина А-95 — на станциях сетей «Укр-Петроль» (28,80 грн/л), «Авиас» (28,95 грн/л) и «Укрнафта» (29,0 грн/л).

Самый дорогой бензин А-92 можно найти на станциях сети SOCAR (31,27 грн/л), «Параллель», ОККО и WOG (везде — по 30,99 грн/л). Самый дешевый — на станциях сетей «Укр-Петроль» (27,80 грн/л), «Авиас» (27,95 грн/л) и «Укрнафта» (28,0 грн/л).

Также читайте Немецкие специалисты дали водителям пять рекомендаций относительно экономии топлива

Дорогое дизельное топливо — тоже на станциях сети SOCAR, цена за литр — 32,98 грн. АЗС «Параллель» предлагает литр «дизеля» по 30,59 грн, ОККО и WOG — по 28,64 грн. Самый дешевый дизель — на станциях сетей «Фактор», Prime и «Авантаж 7»: по 26,30 грн/л, 26,50 грн/л и 26,85 грн/л соответственно.

В то же время, цены на «премиальное» топливо (А-95 +), на которое не распространяется ограничение Минэкономики, достигают 34,98 грн — за столько можно заправиться на станциях сети SOCAR. На станциях ОККО, WOG и Shell литр А-95 + стоит 34,49 грн.

Всего с начала лета бензин А-95 премиум вырос в цене на 1,35 грн, с 30,70 грн до 32,05 грн, бензин А-95 — на 3,12 грн, с 28,93 грн до 32,05 грн, бензин а-92 — на 1,13 грн, с 28,17 грн до 29,30 грн, а ДТ — на 0,85 грн, с 27,35 грн до 28,20 грн.

Также читайте Украинские АЗС должны снизить стоимость топлива: какой должна быть максимальная цена бензина и дизеля

Как отмечают опрошенные ТСН.ua специалисты по вопросам топливного рынка, высокие летние цены на горючее являются косвенным следствием введения Кабинетом министров государственного регулирования розничных цен на «обычные» бензин и дизельное топливо.

«После введения предельных розничных цен на топливо, «оптовики» начали устанавливать свои отпускные цены не от импортного паритета, как это было раньше, а исходя из максимально рекомендованных цен, таким образом «забирая» маржу розничных сетей. Поэтому АЗС были вынуждены повышать и свои, розничные, цены. И сейчас от этого страдают и премиальные сети, и среднее звено, и конечный потребитель, который в итоге и заплатит за эту инициативу Минэкономики, ведь средние цены на топливо летом — выросли», — говорит в комментарии ТСН.ua эксперт по вопросам рынка топлива Леонид Косянчук.

Как следствие, — отмечает специалист — сегодня сети АЗС «премиального» ценового сегмента предлагают постоянным пользователям скидки только в 50 копеек на литре топлива, тогда как до введения государственного регулирования предлагали скидки в 5-6 грн.

Продолжат ли падение цены на бензин и дизель?

Опрошенные ТСН.ua специалисты по вопросам энергетики утверждают, что на европейских биржах ситуация с ценами на бензин и дизельное топливо в целом стабильная, хотя и происходят небольшие колебания в пределах 15-20 долларов за тонну. Вместе с тем, средняя стоимость нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Европе снизилась на те же 15-20 долларов.

Падению стоимости нефтепродуктов должно было способствовать уменьшение мировых цен на нефть. За первые 20 дней августа баррель Brent подешевел более чем на 10 долларов, с 75,31 до 65,0 долларов, а баррель нефти WTИ — на 11 долларов, с 73,91 до 62,25 долларов. Однако, по словам специалистов, удешевление нефтепродуктов останавливает отсутствие положительных сдвигов в борьбе с пандемией в последний месяц и появление слухов о введении новых ограничений в связи с распространением сверхопасного штамма «Дельта».

Также читайте Крупнейшие АЗС Украины изменили цены на бензин и дизельное топливо

«Потребление горючего в Европе в последнее время не росло. Соотношение спроса и предложения на европейском рынке было стабильным. В то же время, котировки нефтепродуктов на европейских биржах могут упасть, если через карантин уменьшится спрос», — объясняет Леонид Косянчук.

Котировки нефтепродуктов в Европе влияют и на цены на украинском рынке: «Нафтогаз», рассчитывая предельные розничные цены на топливо для Минэкономики, пользуется данным американского информационного агентства Platts. А ряд украинских сетей дорогого ценового сегмента выставляют на стелах своих АЗС максимально допустимые цены, другие же АЗС, среднего и низкого ценового сегмента, — используют предельные цены Минэкономики как индикатор.

Однако, как объяснил в комментарии ТСН.ua заместитель директора Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, основными факторами, которые определяют цены на топливо на украинских АЗС, остаются курс гривны и стоимость нефтепродуктов на границе. По его словам, именно из-за укрепления национальной валюты Минэкономики и уменьшило предельные розничные цены нефтепродукты, которые мы импортируем, теперь стоят меньше в гривневом эквиваленте.

Специалисты прогнозируют, что цены на бензин и дизельное топливов ближайшее время несколько снизяться, однако в целом ситуация останется стабильной.

«На ближайший период я особых изменений не ожидаю. Август и сентябрь — месяцы максимально активного потребления горючего: во-первых, из-за осенних сельскохозяйственных работ, во-вторых, люди возвращаются из отпусков. А уже в конце сентября начинается «мертвый» период, и уменьшается потребление», — говорит Леонид Косянчук.

Также читайте Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в ближайшее время: эксперт озвучил прогноз

Согласен с таким прогнозом и Геннадий Рябцев. По его словам, на рынке бензина ситуация достаточно стабильна, форс-мажорных обстоятельств не ожидается — ресурса много, он поставляется с большого количества направлений, и хранить его относительно дешево.

Такая же ситуация и с дизельным топливом. Как объясняет специалист, аграрные предприятия в июле и августе закупили даже большие объемы, чем было нужно для осенних полевых работ, причем по вполне приемлемым ценам.

Когда прекратит рост цена на автогаз

Летом, параллельно с подорожанием бензина, росла цена сжиженного газа. Если в начале июля литр топлива стоил 15,36 грн, то сейчас, в конце августа, его стоимость уже равна 17,46 грн/л.

Основная причина роста цены — дефицит автогаза и, как следствие, ажиотажный спрос. Он возник в результате перебоев поставок сжиженного газа из России и Беларуси в мае и июне 2021 года. Напомним, по данным Консалтинговой группы «А-95», российский и белорусский автогаз занимает около 70% всего украинского рынка.

Также читайте Автомобилистам рассказали, как определить бензин низкого качества

Специалисты объясняют, что в отличие от дизельного топлива и бензина, оптовые продавцы сжиженного газа торгуют «с колес», то есть не имеют стратегических запасов ресурса.

«В летние месяцы, когда высокая температура, газ очень затратно и трудно хранить. При нагревании жидкость превращается в газообразную смесь, после чего даже на модулях, стоящих на АЗС, подрывает предохранительный клапан и газ вытекает в воздух», — объясняет Леонид Косянчук.

Как говорит Геннадий Рябцев, хотя поставки сжиженного газа уже восстановлено, на розничном рынке наблюдаются последствия прерываний, ведь цены на украинских заправках инерционно реагируют на происходящее в оптовых продажах.

При этом в июне меньше чем за месяц оптовая цена сжиженного газа увеличилась на 2400 грн/тонну. Специалисты объясняют, что на стелах заправок автогаз должен был подорожать примерно на 2,5 грн/л, однако вырос в цене лишь на 1,5-1,7 грн/л.

«Если бы автогаз подорожал еще на гривну, он мог бы потерять свою привлекательность в качестве альтернативного топлива. Если цена на сжиженный газ растет до уровня в 55-58% от стоимости бензина А-95, владельцам автомобилей проще и дешевле заправляться бензином. Сейчас мы уже дошли до этого предела, а в «премиальных» сетях газ даже превысил 60% от стоимости бензина А-95», — говорит Леонид Косянчук.

Специалист прогнозирует, что вскоре автомобильный газ начнет дешеветь: если не в августе, то в сентябре — точно.

«Если владельцы автомобилей массово начнут переходить на бензин, сжиженный газ может подешеветь существенно. Тогда владельцам АЗС будет выгоднее продать по себестоимости, чем тратить средства на его хранение в надежде попробовать заработать 1 грн на литре», — объясняет Леонид Косянчук.

По мнению Геннадия Рябцева, осенью падение цены на сжиженный газ будет достаточно существенным, литр топлива может подешеветь даже на несколько гривен.

«Единственное, что может этому помешать — резкое ослабление гривны, которое прогнозируется в четвертом квартале 2021 года», — резюмирует специалист.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку