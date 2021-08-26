Цены на горючее осенью: насколько еще подорожает автогаз и как изменится стоимость бензина в сентябре

Бензин и дизельное топливо начало дешеветь. Основная причина — укрепление гривны.
Во второй половине августа на рынке нефтепродуктов изменилась тенденция: после двух с половиной месяцев стремительного роста бензин и дизельное топливо начали медленно дешеветь. За две предыдущих недели средняя цена бензина А-92 на украинских автозаправках уменьшилась на 3 копейки, бензина А-95 и А-95 премиум — на 8 копеек, а дизельного топлива — на 27 копеек.
Отреагировало на эту тенденцию и Министерство экономики. В ведомстве уменьшили предельные розничные цены на бензин марок А-92 и А-95 на 1,14 грн/л и дизельного топлива на 0,53 грн/л. Поэтому отныне стоимость «обычного» бензина на стелах автозаправок не должна превышать 30,53 грн/л, а «обычного» дизельного топлива — 28,11 грн/л.
В то же время, со сжиженным (автомобильным) газом ситуация противоположная: он продолжает расти в цене. По состоянию на 25 августа литр автогаза стоил 17,46 грн, две недели назад его цена была на уровне 17,42 грн, а в начале лета — 15,71 грн.
ТСН.ua разбирался, что будет с ценами на горючее осенью: начнет ли бензин и дизель дешеветь стремительнее, до какой отметки вырастет в цене автогаз и когда начнется его удешевление.
Бензин и дизельное топливо: что с ценами сейчас
По сравнению с 12 июня средняя цена на бензин А-95 премиум и А-95 уменьшилась на 8 копеек, с 32,13 грн до 32,05 грн и с 30,28 грн до 30,20 грн соответственно. Такие данные приводит Консалтинговая группа «А-95». Средняя цена бензина А-92 упала на 3 копейки — с 29,33 грн до 29,30 грн. Больше всего подешевело дизельное топливо — на 27 копеек, с 28,47 грн до 28,20 грн.
По состоянию на 25 августа самую высокую цену на бензин А-95 выставили сети «Параллель», ОККО, WOG, Shell и SOCAR. Она является максимально разрешенной — 31,67 грн/л. Самая дешевая цена бензина А-95 — на станциях сетей «Укр-Петроль» (28,80 грн/л), «Авиас» (28,95 грн/л) и «Укрнафта» (29,0 грн/л).
Самый дорогой бензин А-92 можно найти на станциях сети SOCAR (31,27 грн/л), «Параллель», ОККО и WOG (везде — по 30,99 грн/л). Самый дешевый — на станциях сетей «Укр-Петроль» (27,80 грн/л), «Авиас» (27,95 грн/л) и «Укрнафта» (28,0 грн/л).
Дорогое дизельное топливо — тоже на станциях сети SOCAR, цена за литр — 32,98 грн. АЗС «Параллель» предлагает литр «дизеля» по 30,59 грн, ОККО и WOG — по 28,64 грн. Самый дешевый дизель — на станциях сетей «Фактор», Prime и «Авантаж 7»: по 26,30 грн/л, 26,50 грн/л и 26,85 грн/л соответственно.
В то же время, цены на «премиальное» топливо (А-95 +), на которое не распространяется ограничение Минэкономики, достигают 34,98 грн — за столько можно заправиться на станциях сети SOCAR. На станциях ОККО, WOG и Shell литр А-95 + стоит 34,49 грн.
Всего с начала лета бензин А-95 премиум вырос в цене на 1,35 грн, с 30,70 грн до 32,05 грн, бензин А-95 — на 3,12 грн, с 28,93 грн до 32,05 грн, бензин а-92 — на 1,13 грн, с 28,17 грн до 29,30 грн, а ДТ — на 0,85 грн, с 27,35 грн до 28,20 грн.
Как отмечают опрошенные ТСН.ua специалисты по вопросам топливного рынка, высокие летние цены на горючее являются косвенным следствием введения Кабинетом министров государственного регулирования розничных цен на «обычные» бензин и дизельное топливо.
«После введения предельных розничных цен на топливо, «оптовики» начали устанавливать свои отпускные цены не от импортного паритета, как это было раньше, а исходя из максимально рекомендованных цен, таким образом «забирая» маржу розничных сетей. Поэтому АЗС были вынуждены повышать и свои, розничные, цены. И сейчас от этого страдают и премиальные сети, и среднее звено, и конечный потребитель, который в итоге и заплатит за эту инициативу Минэкономики, ведь средние цены на топливо летом — выросли», — говорит в комментарии ТСН.ua эксперт по вопросам рынка топлива Леонид Косянчук.
Как следствие, — отмечает специалист — сегодня сети АЗС «премиального» ценового сегмента предлагают постоянным пользователям скидки только в 50 копеек на литре топлива, тогда как до введения государственного регулирования предлагали скидки в 5-6 грн.
Продолжат ли падение цены на бензин и дизель?
Опрошенные ТСН.ua специалисты по вопросам энергетики утверждают, что на европейских биржах ситуация с ценами на бензин и дизельное топливо в целом стабильная, хотя и происходят небольшие колебания в пределах 15-20 долларов за тонну. Вместе с тем, средняя стоимость нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Европе снизилась на те же 15-20 долларов.
Падению стоимости нефтепродуктов должно было способствовать уменьшение мировых цен на нефть. За первые 20 дней августа баррель Brent подешевел более чем на 10 долларов, с 75,31 до 65,0 долларов, а баррель нефти WTИ — на 11 долларов, с 73,91 до 62,25 долларов. Однако, по словам специалистов, удешевление нефтепродуктов останавливает отсутствие положительных сдвигов в борьбе с пандемией в последний месяц и появление слухов о введении новых ограничений в связи с распространением сверхопасного штамма «Дельта».
«Потребление горючего в Европе в последнее время не росло. Соотношение спроса и предложения на европейском рынке было стабильным. В то же время, котировки нефтепродуктов на европейских биржах могут упасть, если через карантин уменьшится спрос», — объясняет Леонид Косянчук.
Котировки нефтепродуктов в Европе влияют и на цены на украинском рынке: «Нафтогаз», рассчитывая предельные розничные цены на топливо для Минэкономики, пользуется данным американского информационного агентства Platts. А ряд украинских сетей дорогого ценового сегмента выставляют на стелах своих АЗС максимально допустимые цены, другие же АЗС, среднего и низкого ценового сегмента, — используют предельные цены Минэкономики как индикатор.
Однако, как объяснил в комментарии ТСН.ua заместитель директора Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, основными факторами, которые определяют цены на топливо на украинских АЗС, остаются курс гривны и стоимость нефтепродуктов на границе. По его словам, именно из-за укрепления национальной валюты Минэкономики и уменьшило предельные розничные цены нефтепродукты, которые мы импортируем, теперь стоят меньше в гривневом эквиваленте.
Специалисты прогнозируют, что цены на бензин и дизельное топливов ближайшее время несколько снизяться, однако в целом ситуация останется стабильной.
«На ближайший период я особых изменений не ожидаю. Август и сентябрь — месяцы максимально активного потребления горючего: во-первых, из-за осенних сельскохозяйственных работ, во-вторых, люди возвращаются из отпусков. А уже в конце сентября начинается «мертвый» период, и уменьшается потребление», — говорит Леонид Косянчук.
Согласен с таким прогнозом и Геннадий Рябцев. По его словам, на рынке бензина ситуация достаточно стабильна, форс-мажорных обстоятельств не ожидается — ресурса много, он поставляется с большого количества направлений, и хранить его относительно дешево.
Такая же ситуация и с дизельным топливом. Как объясняет специалист, аграрные предприятия в июле и августе закупили даже большие объемы, чем было нужно для осенних полевых работ, причем по вполне приемлемым ценам.
Когда прекратит рост цена на автогаз
Летом, параллельно с подорожанием бензина, росла цена сжиженного газа. Если в начале июля литр топлива стоил 15,36 грн, то сейчас, в конце августа, его стоимость уже равна 17,46 грн/л.
Основная причина роста цены — дефицит автогаза и, как следствие, ажиотажный спрос. Он возник в результате перебоев поставок сжиженного газа из России и Беларуси в мае и июне 2021 года. Напомним, по данным Консалтинговой группы «А-95», российский и белорусский автогаз занимает около 70% всего украинского рынка.
Специалисты объясняют, что в отличие от дизельного топлива и бензина, оптовые продавцы сжиженного газа торгуют «с колес», то есть не имеют стратегических запасов ресурса.
«В летние месяцы, когда высокая температура, газ очень затратно и трудно хранить. При нагревании жидкость превращается в газообразную смесь, после чего даже на модулях, стоящих на АЗС, подрывает предохранительный клапан и газ вытекает в воздух», — объясняет Леонид Косянчук.
Как говорит Геннадий Рябцев, хотя поставки сжиженного газа уже восстановлено, на розничном рынке наблюдаются последствия прерываний, ведь цены на украинских заправках инерционно реагируют на происходящее в оптовых продажах.
При этом в июне меньше чем за месяц оптовая цена сжиженного газа увеличилась на 2400 грн/тонну. Специалисты объясняют, что на стелах заправок автогаз должен был подорожать примерно на 2,5 грн/л, однако вырос в цене лишь на 1,5-1,7 грн/л.
«Если бы автогаз подорожал еще на гривну, он мог бы потерять свою привлекательность в качестве альтернативного топлива. Если цена на сжиженный газ растет до уровня в 55-58% от стоимости бензина А-95, владельцам автомобилей проще и дешевле заправляться бензином. Сейчас мы уже дошли до этого предела, а в «премиальных» сетях газ даже превысил 60% от стоимости бензина А-95», — говорит Леонид Косянчук.
Специалист прогнозирует, что вскоре автомобильный газ начнет дешеветь: если не в августе, то в сентябре — точно.
«Если владельцы автомобилей массово начнут переходить на бензин, сжиженный газ может подешеветь существенно. Тогда владельцам АЗС будет выгоднее продать по себестоимости, чем тратить средства на его хранение в надежде попробовать заработать 1 грн на литре», — объясняет Леонид Косянчук.
По мнению Геннадия Рябцева, осенью падение цены на сжиженный газ будет достаточно существенным, литр топлива может подешеветь даже на несколько гривен.
«Единственное, что может этому помешать — резкое ослабление гривны, которое прогнозируется в четвертом квартале 2021 года», — резюмирует специалист.