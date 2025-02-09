Цены на квартиры в Киеве, Львове и Одессе шокируют: за сколько можно купить жилье в 2025 году

Цены на рынке недвижимости снова бьют рекорды. Эксперты прогнозируют очередное удорожание. Чего ждать на рынке и что будет с ценами, действительно ли они взлетят к небесам? Выгодно ли покупать через "еселю" и на какое жилье наибольший спрос?

Все детали – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Что по квартирам?

В прошлом году спрос на покупку недвижимости держался благодаря государственным программам. Стоимость жилья увеличилась по всей стране, за исключением восточных областей – как на первичке, так и на вторичке. Рынок аренды чувствовал себя лучше: спрос рос, соответственно росли и арендные ставки. Однако, прогнозируют некоторые эксперты, прогнозируют очередное подорожание цен на аренду и покупку недвижимости вплоть до 25% 2025-го. Елена Бондарук, эксперт по недвижимости с 28-летним опытом, основательница агентства недвижимости, уверяет, что на рынок недвижимости сегодня влияет два основных фактора. Это состояние экономики.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ в Киеве, Львове и Одессе шокируют! За сколько можно купить жилье в 2025-м? "

А поскольку Украина почти три года находится в состоянии войны, все происходящее на фронте также отражается и на спросе, и на ценах.

"Благодаря государственным программам в прошлом году спрос на недвижимость в Киеве и всей Украине оставался на высоком уровне. Рынок был активным, а территории, отдаленные от прифронтовых, не страдали от нехватки покупателей."

Как изменились цены на квартиры / Фото: ТСН.ua

Как изменились цены

Цены выросли, но несущественно. По словам Елены Бондарук, сегодня они остаются стабильными, а причин паниковать и быстро скупать недвижимость нет. Эксперта рассказала, сколько же стоит 1-комнатная квартира на вторичном рынке:

Город Киев – 87 654 $ Львовская область – 72 611 $ Закарпатская – 69 278 $ Винницкая – 53 897 $ Ивано-Франковская – 52 522 $ Ровенская – 50 629 $ Волынская – 48 420 $ Черновицкая – 4 9 Черкасская – 44 325 $ Киевская – 42 290 $ Тернопольская – 41 632 $ Днепропетровская – 39 629 $ Хмельницкая – 38 860 $ Полтавская – 35 526 $ Черниговская – 35 200 $ Кировоградская – 28 969 $ Харьковская – 1 22 422 $ Сумская – 22 149 $ Запорожская – 19 733 $ Херсонская – 13 800 $.

Помимо экономической ситуации, рынок вторичной недвижимости зависит от рынка первичной недвижимости. Если цены на первичке поднимаются, то на ликвидные объекты на вторичке цены тоже растут.

“Если брать эконом-сегмент – это старые застройки 50-60-х годов, так называемые “хрущевки”, то цены на них не растут, они стабильны. Даже можно сказать, что цены упали. Что касается современных домов, не новостроек, а в 2000-2010 годах застройки, они более или менее востребованы. Большим спросом пользуются квартиры с современными ремонтами. Это не то, что делали 20 лет назад. Это продается и по более высокой цене. Поэтому, может, некоторые смотрят, что есть объекты, скажем, по цене выше немного рынка и думают, что это какая-то тенденция. Тенденции нарастания нет.

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Куда украинцы опасаются вкладывать средства

По ее словам, активный спрос на новостройки, которые уже сданы в эксплуатацию, куда вот-вот можно заходить, делать ремонт и заселяться. В то же время на этапе фундамента, в процессе строительства, спрос значительно меньше. Эксперт объясняет: сегодня многие выжидают и готовы переплачивать деньги за квадратный метр.

“Стабильность, безопасность их средств для них важнее экономии. Если раньше все старались укладываться в фундамент, и на этапе строительства третьего, четвертого, пятого этажей дома уже не было однокомнатных квартир – раскупались, то сейчас их можно найти даже в уже сданном доме. Так что нет повода для переживаний тем, кто собирается покупать. Можно спокойно выбирать в своем сегменте квартиру.

Средняя стоимость м² в новостройке:

в Киеве – 1 432 $,

во Львовской области — 1 090 $,

в Закарпатье – 1 171 $,

Винницкая область – 871 $,

Ивано-Франковская – 858$,

Ровенская – 835$,

Волынская – 806 $,

Черновицкая – 956$,

Одесская – 884$,

Житомирская – 704$,

Черкасская – 754$,

Киевская – 782$,

Тернопольская – 638$,

Днепропетровская – 1 076$,

Хмельницкая – 656$,

Полтавская – 786$,

Черниговская – 625$,

Кировоградская – нет данных,

Харьковская – 746$,

Николаевская – 692$,

Сумская – 626$,

Запорожская – 477$.

Выгодно ли покупать через "есель"

Если не хватает средств приобрести собственное жилье, сейчас активно работает государственная программа "Еселя", говорит эксперт. Впрочем, наблюдается дефицит объектов, подпадающих под программу. По ее словам, учитывая удорожание аренды, можно просчитать, какой первый взнос через "еСелю" выгодно внести, чтобы месячный платеж был равен арендной плате за аналогичную квартиру.

"Но чтобы была сумма условно покрывала аренду, первый взнос должен быть не минимален. Мы уже много раз учитывали с разными бюджетами клиентам. По программе "еОселя", нужно иметь на первый взнос 20%, и 10% — для молодежи до 25 лет. возможность внести около 50%, тогда да. Это действительно одинаково – что покупать квартиру по программе “еселя”, что арендовать ее.”

Что касается экономсегмента, к примеру, маленькая квартира в новостройке с ремонтом – ее аренда стоит дорого. В то же время ее можно купить по госпрограмме и перекрывать тело кредита и проценты – сумма будет немного больше, чем аренда аналогичной, впрочем квартира останется в вашей собственности.

“Большие квартиры, элитный сегмент – там сложнее. Там нужен гораздо больший процент первого взноса. И будет еще существенная доплата, существенная разница между условно арендой и расходами по кредиту.”

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Какие квартиры покупать невыгодно

Очень активно сегодня покупают средний сегмент – это однокомнатные, двухкомнатные квартиры, эконом-класс и комфорт класс. По словам Елены Бондарук, они разлетаются – только выставляют рекламу, а уже покупатели готовы и идут на сделку. В то же время, элитная недвижимость продается долго. Такая же ситуация с квартирами в новостройках, сданных в эксплуатацию, но без ремонта.

Больше спрос на квартиры с ремонтами. Делать ремонт очень сложно. При инфляции импортные строительные материалы стоят подороже. Рабочая сила стоит дороже, все монтажные, строительные работы подорожали. Сейчас себестоимость ремонта не покрывается. Если покупать квартиру в новостройке без ремонта и делать его за собственные средства, то выходит гораздо дороже, чем купить квартиру с ремонтом. Поэтому на квартиры в современных домах с ремонтом большой спрос, они быстро продаются.

Какие квартиры и когда снимать выгоднее

Что касается аренды жилья, зимний период не очень активен и не является показателем, объясняет эксперт. Во все времена и до войны, и до пандемии зимой было сложнее сдать объект в аренду – за те средства, которые хотелось бы владельцу. За демпингом, если снизить стоимость, конечно, можно сдать и за один день.

“Если говорить о ценах на аренду, они повысились где-то год назад. Вот как выросли цены, и они остались более или менее стабильными. Есть определенный сегмент, который удорожал на 15-20%. Это однокомнатные квартиры – то, чем больше всего спрос. Даже выгоднее двухкомнатную снимать квартиру сейчас. За счет пониженного спроса они бывают в одной цене с однокомнатными. Но люди считают еще коммунальные расходы, потому что отопление зимой гораздо дороже большой площади."

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Что будет с ценами на аренду и покупку жилья

Примечательно, что по ее словам, тенденции и предпосылок к росту цен на аренды в ближайшее время нет. То же касается и покупки недвижимости.

Основной фундамент, держащий рынок недвижимости, это государственные программы, благодаря которым попадают средства на рынок. Оно все идет по цепочке. Люди воспользовались, например, программой "еселя". Они получили деньги от государства, купили квартиру и эти деньги пошли дальше. Потому что когда человек продал квартиру, он обычно что-то покупает. Может быть, в более современном доме. Эти деньги идут дальше.

Если государственные программы и дальше будут стабильно работать, возможна тенденция к росту цены. Однако нельзя говорить о каком-то существенном проценте – цены могут немного возрасти, но не на весь сегмент.

“Мы понимаем, на что растет. На что больше спрос, что государственные программы финансируют. Это на новое жилье, сданное в эксплуатацию до трех или десяти лет назад. На это спрос может возрасти и цены могут подняться. А на все остальное существенно цена не изменится."

На стоимость аренды, прежде всего, влияет экономическая ситуация в стране, объясняет Елена Бондарук. Если происходит девальвация гривны, инфляция, человек, который сдавал квартиру, и мог жить на эти, например, десять тысяч гривен, то теперь ему не хватает.

"Говорят, ну вот раньше я за эти десять тысяч могла проживать, а сейчас я только коммуналку перекрою, и у меня останется на минимальные расходы". Поэтому люди поднимают цены.

Где арендовать квартиру дешевле

Впрочем, по ее словам, на рынке аренды всегда есть предложения по более низкой цене. Если нет особых условий, нового ремонта, определенного жилого комплекса или района, всегда можно найти недорогую квартиру.

"У нас в ЖК, в центрі особливо, є якась складена ціна за аналогічну квартиру. Однокімнатні в новобудові, в сучасному будинку, в ЖК “Французький квартал” – 1100 доларів на місяць середня ціна. Це так звана євродвушка, кухня-вітальня і спальня. І не сильно відрізняється ціна у інших. У когось на 100 доларів дорожче, у когось дешевше. Тому завжди можна знайти аналогічну пропозицію дешевше.”

Сейчас роста цен нет. Что на рынке аренды, что на рынке покупки – все более или менее стабильно.

"Увидим, как будет у нас продвигаться ситуация на фронте. От этого тоже зависит. Также у нас очень зависит рынок от "прилетов". Только какой-то "прилет" в Киеве, то спрос уменьшается и на покупку, на аренду. Особенно касается конкретных локаций, как-то реагируют. со временем, потом снова появляется спрос.

Недвижимость / Фото: ТСН.ua

Какие квартиры трудно сдать

Непопулярные квартиры велики по площади, говорит Елена Бондарук. Это касается также экономсегмента, спальных районов, старых домов, трех-, четырехкомнатных квартир.

Вот они очень долго сдаются и цены на них часто не отличаются от двухкомнатных. И элитная недвижимость, ранее стоившая 2000-3000 долларов в месяц аренда, она существенно сейчас упала в цене. Где-то вдвое.

Невостребованные квартиры на высоких этажах из-за отключения света. Также больше ищут небольшие площади и квартиры, где стоят счетчики тепла – чтобы меньше платить за коммуналку.

“Они стояли, люди демпинговали, кто не хотел ждать долго, просто снижали цены, чтобы сдать. Низкие этажи более востребованы. Даже сейчас уже нет отключений, но все равно люди перестраховываются. Не знают, какая ситуация будет в дальнейшем в энергетическом секторе, чтобы не бегать потом на 20-й или на 15-й этаж пешком Но любящая молодежь. На все есть свой спрос, но, конечно, на низкие этажи больше желающих.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры составляет:

в Киеве – 17 176 грн,

Львовская область – 14 116 грн,

Днепропетровская – 13 522 грн,

Волынская – 13 519 грн,

Черкасская – 13 200 грн,

Винницкая – 12 804 грн

Закарпатская – 12 591 грн,

Ровенская – 12 379 грн,

Киевская – 12 316 грн,

Ивано-Франковская – 12 135 грн,

Полтавская – 11 530 грн,

Черниговская – 11 167 грн,

Житомирская – 11 027 грн,

Хмельницкая – 10 638 грн.

Одесская – 8 005 грн,

Тернопольская – 7 683 грн,

Черновицкая – 7 288 грн,

Кировоградская – 6 750 грн,

Запорожская – 6 578 грн,

Николаевская – 6 200 грн,

Сумская – 5 250 грн,

Харьковская – 4 787 грн,

Херсонская – 4 000 грн.

Недвижимость за границей

Учитывая все эти цифры, в последние годы украинцы стали активнее покупать жилую недвижимость за границей. В частности, в Испании. Причин тому несколько. Во-первых, это война против Украины. С начала вторжения из страны уехало несколько миллионов человек, из которых около 300 000 осели в Испании. Если поначалу многие арендовали жилье, то постепенно люди стали покупать собственную недвижимость. Некоторые вернулись в Украину, но обеспечили себе «запасной аэродром». Еще одна причина – желание сохранить деньги от обесценения. Стоимость недвижимости в Испании растет из года в год, и, по прогнозам, в ближайшее время эта тенденция продолжится. Собственное жилье в Испании до сих пор воспринимается многими как недостижимая роскошь, хотя на самом деле купить квартиру в километре от Балеарского моря сегодня можно дешевле, чем во Львове. Об этом TСН.ua рассказал основатель агентства зарубежной недвижимости Юрий Грушецкий.

Далее покупатель должен открыть счет в испанском банке и перевести на него денежные средства для покупки. Это нужно для покупки вторичной недвижимости — по процедуре оплата происходит путем передачи чека продавцу. А вот новостройки можно купить, платя застройщику из любого банка мира. Главное, чтобы это был платеж от лица, подписавшегося на контракте с застройщиком.

Возможен ввоз наличных через таможню с последующим декларированием на испанской стороне. Кроме того, деньги могут быть перечислены с банковских счетов в странах ЕС, Великобритании, США, Канады и других странах, прошедших финансовый мониторинг.

Однако если деньги поступили из стран с менее строгим финансовым контролем, например, из ОАЭ или Турции, испанские банки потребуют дополнительные документы о происхождении капитала. Если платите на счет застройщика напрямую, то вероятнее всего, у банка застройщика вопросов не будет. Но лучше подстраховаться.