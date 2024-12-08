Цены на квартиры в Украине взлетели: в чем причина и сколько нужно откладывать, чтобы купить "однушку"

Цены на недвижимость в Киеве не снижаются, несмотря на войну. Более того, средняя стоимость квадратного метра растет. За год цена увеличилась на 5% — до 1290 долларов. А в гривневом эквиваленте почти на 14% – до 53 500 грн.

Об этом свидетельствуют данные сайта по поиску недвижимости ЛУН.

В то же время, спрос остается низким. Продажи составляют 20-30% от довоенных объемов.

Сколько стоит квартира в Киеве

Однокомнатные квартиры на вторичном рынке на декабрь 2024 года стоят около 60 тысяч долларов. Средняя цена за квадратный метр – 1 480 долларов.

квартиры на вторичном рынке на декабрь 2024 года стоят около 60 тысяч долларов. Средняя цена за квадратный метр – 1 480 долларов. Средняя цена двухкомнатных квартир в объявлениях – 95 тысяч дол. или 1490 дол. за квадрат. Впрочем, средняя цена проданных квартир несколько ниже — 69 900 тысяч дол.

квартир в объявлениях – 95 тысяч дол. или 1490 дол. за квадрат. Впрочем, средняя цена проданных квартир несколько ниже — 69 900 тысяч дол. Трехкомнатные квартиры в Киеве в среднем стоят 137 тысяч дол. Средняя цена квадратного метра – 1500 дол.

На вторичке, по данным ЛУН, квартиры сейчас продаются в среднем за 49 дней.

Цены на квартиры в Киеве/Статистика ЛУН

Сколько стоит новая квартира в Киеве

В то же время, средняя цена за квадратный метр в Киеве на новое жилье на первичке составляет 1 270 долларов. Дешевле всего можно приобрести квартиру эконом-класса – 1 000 долларов за квадрат.

Квартира в комфортном сегменте будет стоить немного дороже — 1 030 долларов за квадратный метр. Цены на премиум жилье достигают 3190 долларов за квадратный метр.

Какие цены в других городах

Цены на квартиры в Киеве не самые высокие в Украине. Столицу сегодня опережает Львов. В городе средняя цена на однокомнатную квартиру составляет 65 тысяч долларов.

В других городах цены на однушки (на вторичке) следующие:

Ужгород — 54 тыс. долларов

Черновцы — 47 тыс. долларов

Луцк — 46 тыс. долларов

Ровно – 45 тыс. долларов

Житомир — 41 тыс. долларов

Черкассы — 41 тыс. долларов

Одесса – 38 ты. долларов

Тернополь – 37 тыс. долларов

Ивано-Франковск — 37 тыс. долларов

Стоимость квадратного метра в городах Украины/Статистика ЛУН

Хмельницкий — 35 тыс. долларов

Полтава — 35 тыс. долларов

Днепр — 31 тыс. долларов

Чернигов — 31 тыс. долларов

Кропивницкий — 26 тыс. долларов

Николаев — 21 тыс. долларов

Харьков – 20 тыс. долларов

Суммы – 20 тыс. долларов

Запорожье — 17 тыс. долларов

Херсон — 16 тыс. долларов

Почему подорожали квартиры в Киеве

По словам экспертов, причина роста цен на недвижимость в Киеве – значительный рост себестоимости. После начала полномасштабной войны она выросла на 40%, пишет Forbes. Причина – удорожание энергоносителей и стройматериалов.

На цену квадратного метра влияет несколько факторов: усложнение логистики, инфляция, нехватка рабочих. За последний год стоимость квартир в ее проектах выросла на 3–5%, говорят в девелоперской компании.

Еще один фактор роста – готовность объектов. На этапе фундамента цена минимальна. А когда дом сдан в эксплуатацию, он достигает максимума. Разница в стоимости до 30-40% от начала до завершения строительства.

Также на рост цен оказывает влияние низкая конкуренция в премиум сегменте.

Сколько лет нужно откладывать, чтобы купить квартиру

Чтобы купить хотя бы однокомнатную квартиру на вторичке в Киеве, нужно откладывать всю зарплату в среднем 8,3 года (учитывая размер средней заработной платы по данным сайта по поиску работы Work.ua). На двухкомнатную – около 13,2 лет. Трехкомнатную – 19 лет.

Дольше всего придется откладывать во Львове — 9,8 лет. А в Ужгороде – 8,5 лет.

В других городах цифры таковы:

Днепр — 5 лет

Ивано-Франковск — 6,1 год

Одесса — 6,3 лет

Полтава — 6,6 лет

Ужгород — 8,5 лет

Быстрее всего собрать на квартиру удастся в Херсоне — 2,8 лет, Запорожье — 3,3 года и Николаеве — 4 года.

Что будет с ценами дальше

По словам экспертов, в 2025 году цены на жилье в Украине продолжат расти. На повышение спроса и цен влияют уменьшение интенсивности обстрелов и общий уровень безопасности в стране.

Кроме того, в государственном бюджете на 2025 год заложен курс гривны к доллару на уровне 45, что также будет способствовать удорожанию жилья.

Так, на первичном рынке стоимость квадратного метра традиционно привязана к курсу доллара. Ожидается, что в 2025 году цены на новостройки вырастут на 20%, а при успехе более привлекательных проектов — на 25-30%.

Согласно прогнозам, к середине следующего года стоимость квадратного метра в Киеве достигнет 65 тысяч гривен. До конца следующего года на вторичном рынке жилья в Украине прогнозируется повышение цен на 7-10%.

Факторами, которые также будут влиять на этот процесс, является расширение государственной ипотечной программы "Єоселя", рост стоимости строительных материалов и рабочей силы. Кроме того, ожидается возможный рост налогов при покупке жилья, что также будет способствовать повышению стоимости недвижимости.

Напомним, в Украине за три года войны цены на продукты выросли на 44%.

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