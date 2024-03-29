Цены на продукты в Украине: почему тепличные овощи подорожали, а яйца и мясо подешевели

Тепличные овощи в Украине подорожали. По подсчетам экспертов, приблизительно процентов на 15. Среди факторов, влияющих на цены - рост стоимости энергоносителей и уменьшение импорта, в частности из Европы из-за блокирования поляками границ. А вот свинина и яйца - ценовые позиции несколько потеряли.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Как подорожало выращивание тепличных салатов

На Киевщине в теплицах Алена Климась выращивает салат. В начале войны производство пришлось приостанавливать из-за обстрелов. Как только смогли - теплицы отремонтировали. А объемы выращивания салатов - восстановили.

Салат продают в супермаркеты по всей стране. Какова себестоимость предприниматели - не говорят. Только признаются: она значительно возросла. А значит и товар - подорожал.

"Для нас как для производства подняли свет, семена выросли где-то до 10-ти процентов. Торф 5%.", - объясняет агроном Алена Климась.

Выращивание салата в Киевской области

Какая ситуация на рынке в Киеве

Сергей рассказывает: огурцы привозят из Умани, Днепропетровщины и Житомирщины. Их стоимость постоянно колеблется - в зависимости от количества собранного, однако может составлять и 200 грн.

Больше сейчас просят и за томаты. В ассортименте продавщицы Алены отечественных пока нет, потому что стоят они 200-300 грн за кило. Тепличные помидоры везут из Турции, Румынии, Болгарии.

Тепличные помидоры

Что касается картофеля — молодой еще нет. Елена Васильевна из Винничины привезла картофель выращенный в прошлом году на собственном огороде. Говорит: он уже начал увядать и пускать ростки. Так что пытается распродать как можно быстрее. Ее она продает по 25 грн. за кило.

А вот мясо несколько подешевело. Все из-за падения спроса. Подешевели и яйца. Экономист Олег Пендзин объясняет, что около трети продукции традиционно экспортировали. Но из-за протестов польских аграриев сейчас это делать гораздо труднее. Так что яиц на внутреннем рынке стало больше, чем нужно

Почему подорожали овощи – объяснение экономиста

Экономист Олег Пензин говорит, прайсы на тепличные украинские овощи в этом году поднялись кое-где процентов на 15-20. Кроме подорожания энергоносителей, на это повлияло и уменьшение импорта из-за блокирования поляками границ.

"Эта динамика, она, собственно, и связана с тем, что у нас не балансировалось польскими огурцами, помидорами, которые ехали, что у нас подорожали энергоносители, и во многих случаях парники у нас резко уменьшили общий объем производства на, собственно, энергоносителях", - объясняет эксперт.

Олег Пензин прогнозирует удешевление овощей в ближайшее время, когда их в Украину завезут из Турции или Египта.

Олег Пензин

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Напомним, импортные овощи в феврале подорожали из-за усложнения логистики в результате блокирования польской границы, а также из-за девальвации гривны, поскольку импортные товары закупают за иностранную валюту.

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