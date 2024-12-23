Цены на продукты выросли вдвое и это не предел: что будет в 2025 году — прогноз экономиста

За время полномасштабной войны цены на некоторые продукты в Украине выросли чуть ли не вдвое. Десяток яиц в супермаркетах сегодня стоит в среднем 78 грн, масло – 110 грн за пачку, кисломолочный творог – 80 грн за 300 грамм.

Почему цены выросли, что на это повлияло больше всего и чего ждать дальше — до Нового года и в 2025-м, читайте в материале ТСН.ua.

Рост цен ударил по кошелькам

Более дорогими в Украине стали не только продукты питания. Цены на услуги, лекарства и транспорт также выросли. Инфляция набирала обороты за последние три года, а за этот год выросла аж на 10%.

Украинцы жалуются: такой рост цен ощутимо ударил по кошелькам. Труднее всего, пишут в Сети, семьям с детьми. У многих почти все средства уходят на еду.

"Просто ужас, хочется на стену лезть. Мамочки, где вы покупаете продукты и сколько средств идет на питание? У нас ребенок на искусственном вскармливании. Кроме смеси, на еду уходят просто все деньги. Две тысячи – на три-четыре дня. Хотя действительно ничего особенного не покупаю. Готовлю гречку с котлетой и салатом, картофель с рыбой, макароны с сосисками, суп, борщ”, — анонимно написала женщина в группе Быть мамой в Facebook.

"Так и есть. Минимум поход в магазин обходится в 500 грн. Как только одно масло 90-100 грн и яйца 80”, – прокомментировала сообщение Марина Т.

“Продукты и коммунальные услуги очень подорожали. Одежду, сумки, косметику не покупаю. На ногти, брови не хожу. Хоть бы с голоду не умереть, какие там ногти", — пишет женщина.

"Геноцид", — прокомментировала еще одна пользовательница.

Почему подняли цены на продукты

Экономист Олег Пендзин объясняет, что такому росту цен во время великой войны есть несколько объективных причин. Первая – значительный рост курса валют.

“Давайте мы вспомним курс доллара к гривне по состоянию на 24 февраля 2022 года – 24 грн за доллар. Сегодня у нас сколько? В минуточку 41,8. У нас только в 2022 году инфляция была 27%. Когда мы говорим о росте цен, должны понимать, что они не возникают сами по себе”, — рассказал эксперт в комментарии ТСН.ua.

Кроме того, в 2022 году для того, чтобы обеспечить социальные расходы, Украина вынуждена была напечатать 400 млрд гривен.

"Ничем не обеспеченных денег, которые пошли в оборот. Денежной массы стало больше. Товарных позиций не изменилось. Что произошло? Цены на каждую товарную позицию выросли”, – говорит Олег Пендзин.

Почему подорожали яйца

Также есть достаточно серьезные природные факторы, способствовавшие росту цен в этом году. Так, 2023 год был урожайным для Украины, а 2024 год — нет. Это уже вторая причина, почему цены ощутимо изменились.

“Мы собрали минус 10 млн тонн зерновых. Мы собрали минус 30% картофеля. И когда мы начнем с вами ходить по каждой позиции, например, яйца – 70% стоимости яйца – это комбикорм. Комбикорм – это кукуруза. Кукурузы вырастили меньше, и цена на нее выше”, – объяснил эксперт.

В декабре 2023 года десяток яиц стоил 63 грн. По состоянию на декабрь 2024 яйца стоят около 66-67 грн. То есть, за год они подорожали всего на 3-4 грн — менее 10%.

“78 грн – это яйца большого размера XL еще и в упаковке. Вычтите из стоимости десятка яиц цену упаковки. Надо упомянуть, что у нас постоянно яйца были дешевле, чем в прошлом году. Причем дешевле были на 20-25%. А потом раз и за один месяц подскочили на 24%. Люди просто это почувствовали. Но если мы посмотрим на прошлый год, то рост цены не так велик”, — говорит эксперт.

Если посмотреть на статистику цен на картофель, год назад в декабре он стоил около 20 грн за килограмм. Ее цена сегодня — 35 грн.

"То есть в реальной действительности цены выросли на 60-70%. Когда мы с вами говорим о естественных сезонных причинах – это, собственно, уменьшение урожая в 2024-м году и как следствие – рост цен, в первую очередь, на дешевый сегмент”, – говорит Олег Пендзин.

Еще одна причина роста цен на продукты — то, что структура потребления украинцами продовольственной корзины изменяется. У нас сегодня повышен спрос на дешевые продукты и маленький спрос на дорогие.

Средний класс, ранее не экономивший, заходя в супермаркет, начал выбирать более дешевое и менее качественное. В общей сложности около 60% украинцев экономят на продуктах.

“По результатам социологического исследования центра Разумкова, 44% украинцев признали, что они начинают экономить на продовольствии и ищут более дешевые и менее качественные продукты, потому что они не могут свести концы с концами. Приблизительно дю15-16% вообще отказались отвечать на этот вопрос. Давайте будем откровенны и понимать, что наверняка у них тоже ситуация тяжелая”, — говорит Олег Пендзин.

Эксперт объясняет: в Украине начал размываться средний класс. Люди, никогда не экономившие на продуктах, начали это делать.

"Есть такие исследования, которые говорят, что когда человек богат или по крайней мере не экономит на продуктах, он больше ест мяса и молочных продуктов, сыров в частности. Бедный человек больше ест хлеб и картофель”, — говорит экономист.

То есть средний класс начал сбавлять спрос на дорогие продукты и переходить в дешевые. Но у дешевых и так "сидела" большое количество малообеспеченных населений.

“Так что случилось? Минус 30% предложения и плюс резко выросший спрос. Вот вам еще одна причина достаточно большого роста цен, в частности, на овощи, хлеб, макароны, крупы”, — говорит Олег Пендзин.

В то же время за последний год цены на мясо выросли всего на 3%, а свинина даже немного подешевела.

“Чего? Очень просто — с мяса спрос бежал в дешевые продукты: в овощи, хлеб, макароны. Вот вам объяснение того, что сегодня происходит на потребительском рынке", – объяснил эксперт.

Что будет с ценами к Новому году

Цены на продукты, по словам Олега Пендзина, изменятся в ближайшее время. На них, как и каждый год, повлияют новогодние и рождественские праздники.

“С 15 декабря у нас начались активные предпраздничные закупки. И человек будет беден, несчастен, но на новогодний и рождественский стол в любом случае будет ставить все лучшее. Люди будут вытаскивать последние копейки для того, чтобы и буженину, и копчености, и рыбу, и купить икру. Поэтому сейчас, наверное, мы где-то 15 числа увидим рост спроса на дорогостоящие продукты. Не быстро росшие сейчас начнут подтягиваться”, — говорит эксперт.

В частности, по его словам, в декабре вырастут цены на рыбу, мясо и другие продукты на новогодний стол из-за роста спроса.

Вероятные отключения света в результате российских атак по энергетике зимой 2024-2025 года, по мнению экономиста, почти не повлияют на цены в Украине.

“В конце 2022-го – начале 2023-го года были вообще черные блекауты. Сильно ли цены выросли в этот период на продовольствие? Нет. Чуть-чуть какой-то небольшой сегмент добавился, однозначно. Но, во-первых, основные расходы, связанные с переводом предприятий на производимую из генераторов электрическую энергию мы уже прошли”, — говорит Олег Пендзин.

Бизнесы еще в 2023 году закупились альтернативными источниками электроэнергии и приспособились к отключениям. Поэтому сказать, что сейчас они вдруг привели или приведут к стремительному росту цен на продовольствие нельзя.

“Какую-то частицу себестоимости, безусловно, она добавляет, потому что киловатт-час произведен из генератора дороже, чем киловатт-час произведен на обычной электростанции. Но точно не настолько, чтобы в разы поднять цену себестоимости", – объяснил экономист.

Как изменятся цены 2025 года

Цены на большинство продуктов в январе 2025 года, по словам эксперта, будут держаться на таком уровне, как они сейчас. Серьезных ростов не будет.

А дальше все будет зависеть от многих факторов. Во-первых, от погодных условий.

"Привезти со склада продовольствие, когда захочет, будет в два раза больше расходов на горюче-смазочные материалы — это будет стоить деньги", — говорит Олег Пендзин.

Также вырастут цены, или нет, будет зависеть от своевременности и полноты выплат социальных пособий.

“Если и дальше нас будут радовать какими-то тысячами от Зеленского, то надо понимать, куда основная масса людей, получившая 1000, с ней побежит? Она побежит покупать продовольствие. То есть, это тот дополнительный спрос, который будет точно стимулировать рост цен”, — объяснил экономист.

Продукты удорожают в любом случае

Подытоживая, очень многое зависит от внешних факторов. Впрочем, цены, по словам эксперта, будут расти в любом случае.

"Цены на овощи будут расти просто потому что они сегодня уже в хранилищах. Содержание в хранилищах стоит денег. Зерно в элеваторах тоже стоит денег. То есть чем дальше время будет двигаться к весне, тем дороже овощи. Более дорогими будут остатки урожая 2024 года просто потому, что объективно их будет меньше и качество будет хуже”, — пояснил Олег Пендзин.

Он отметил, что каждый год овощная группа растет в цене независимо от урожая примерно до мая — пока не появятся первые поступления нового урожая с открытого грунта.

"Поэтому цены расти будут в любом случае, но динамика роста будет напрямую зависеть от факторов, о которых я сказал. То есть, может сильно вырасти, а может вырасти и умеренно”, — говорит экономист.

Напомним, эксперт рассказал, какие продукты стоит купить сейчас, до Нового года, пока цены ниже.

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