Цены рекордно упали: какие квартиры в Киеве можно купить за 30 тысяч долларов (фото)

После полномасштабного вторжения России в Украину продажи жилья в Киеве почти остановились, а цены рекордно упали. Рынок недвижимости давно восстановился, однако покупателей еще мало. Эксперты не берутся прогнозировать, что будет с ним дальше. Однако столичные риелторы уверены, что дешевле уже точно не будет.

ТСН.ua с помощью сайтов по поиску недвижимости ОLX.ua и dom.ria.com узнал, какие квартиры и в каком районе Киева можно приобрести, имея бюджет до 30 тысяч долларов.

Самое дешевое, что предлагают в Сети – однокомнатная квартира, скорее комната, площадью 14 кв. м, расположена на пятом этаже пятиэтажного дома у станции метро "Нивки". Ее стоимость — 13,5 тыс. долларов. В квартире сделан косметический ремонт, есть мебель.

Фото: dom.ria.com

Чуть большую квартиру (21 кв. м), но со свежим ремонтом, мебелью и всей необходимой для жизни бытовой техникой продают в районе метро "Черниговская" за 20 тыс. долларов.

Фото: dom.ria.com

За 21 тыс. долларов можно купить однокомнатную "хрущевку" под ремонт, площадь – 31 кв. м. Квартира расположена на втором этаже. Ближайшая станция метро – "Демеевская".

Фото: OLX

Немного дороже продается смарт-квартира в новостройке бизнес-класса в районе метро "Житомирская". В квартире площадью 16 кв. м выполнен ремонт, обустроен санузел. Ее стоимость — 24 тыс. долларов.

Фото: dom.ria.com

За 25,5 тыс. долларов в Сети предлагают квартиру на 18 этаже новостройки с панорамным видом на Днепр. В квартире сделан ремонт, площадь – 24 кв.м.

Фото: OLX

У метро "Нивки" продается однокомнатная квартира с ремонтом площадью 29 кв. м на последнем этаже пятиэтажки. В квартире остается вся мебель и техника. Цена — 28 тыс. долларов.

Фото: dom.ria.com

Чуть дешевле (27 тыс. долларов) можно купить однокомнатную студию с ремонтом, мебелью и техникой. Площадь – 22,5 кв.м. Квартира расположена на третьем этаже шестиэтажного дома в районе станции метро "Лесная".

Фото: OLX

За 29-30 тыс. долларов в Сети размещено много объявлений по продаже жилья. К примеру, возле станции метро "Шулявская" продается двухкомнатная "хрущевка" под ремонт на четвертом этаже. Площадь – 45 кв. м.

Фото: dom.ria.com

Фото: OLX

Фото: OLX

Итак, вариантов для покупки дешевого жилья в столице много. Однако, как долго будут держаться такие цены – неизвестно.

Напомним, если после полномасштабного вторжения России цены на аренду жилья в Киеве упали почти на 50%, то к сентябрю они вернулись на довоенный уровень.

Кризис на трудовом рынке не миновал, цены на продукты и товары первой необходимости продолжают расти, поэтому жить в столице становится все сложнее финансово. Неплохой вариант сэкономить – переехать в пригород Киева. ТСН.ua узнал, сколько стоит арендовать жилье в пригороде Киева, как добраться туда и где можно отдохнуть.

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