Цены вверх, доходы вниз: на сколько денег тянет потребительская корзина украинца

Цены вверх, доходы вниз: на сколько денег тянет потребительская корзина украинца

Нынешние ценники на украинских прилавках прогнозируют, будут расти и дальше.

В прошлом году, по данным Госстата, базовый набор продуктов стоил 1 136 гривен. Сейчас некоторые товары из него уже вдвое дороже.

О том, сколько сейчас денег потянет потребительская корзина украинца, что в ней дороже всего и что в цене набрало больше всего — 26 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, буханка хлеба подорожала на 20%. Теперь батон стоит почти 22 гривны, а украинский – едва не дотягивает до 25.

По данным Госстата, килограмм сала в сентябре этого года стоил почти 90 гривен, тогда как в прошлом году – 75.

Среди мяса – больше всего в цене набрала курятина. Но самой дорогой все равно остается говядина. А все потому — объясняют продавцы — что выросли цены на корма.

Больше всего в цене за год набрал сахар. Против прошлогодних 14 гривен за килограмм, сейчас за него просят уже почти 30. В этом году неурожай свеклы, а еще подсолнечника.

Масло дешеветь не будет – оно подорожало. За год до цены плюс 80%.

Следует отметить, что в среднем украинцы тратят почти половину своих доходов на питание. В то время, как европейцы – до 18%, американцы 7%.

Потребительская корзина – сколько стоит и что в цене набрало больше всего | Новости Украины

Единственное, что за год подешевело – картофель. В целом набор из 23 базовых продуктов набрал в цене плюс 18% и сейчас составляет 1 348 гривен. Эксперты говорят – это еще не много. Потому что в мире он стал еще дороже – на 27%.

Но нынешние ценники на украинских прилавках прогнозируют, будут расти и дальше.

Так что на новогодний стол украинцам придется покупать все еще дороже. Потому что даже базовые продукты в цене вырастут по меньшей мере на 3%.

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