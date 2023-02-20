Цены выросли на треть: некоторые продукты стали дефицитом и исчезают, а от некоторых - украинцы отказались сами

На хлебзаводе держат цену и говорят, что не ждут прибыли, а ждут победы.

Война украла у нас немало любимых продуктов – херсонские помидоры, арбузы и лук, мелитопольская черешня, соль из Соледара попали в оккупацию. Нехватку всего сразу почувствовал наш кошелек, потому что неустанно растут цены и на другие, неоккупированные продукты, говорится в ТСН.

Цены на продукты выросли на треть, по сравнению с прошлым годом, поэтому украинцы начали экономить, от чего совсем отказались. В первую очередь от мяса и рыбы. Продавцы мяса на столичном рынке рассказывают, что продажи упали вдвое, но говядина и свинина подорожали совсем немного. Сало даже подешевело, говорит Людмила. “Бедро – 155, лопатка – 150. Можно сказать стабильная цена на рынке, не меняется. Сало сейчас немного упала цена. Есть 150, есть 160, есть 180 – смотря какое, есть и по сто”, — показывает товар продавец.

Рыба в Украине почти вся импортная, цена ее выросла на 40%. Во-первых, из-за курса валюты, а во-вторых – высокая цена горючего. Рыбу завозят уже не более дешевым путем через морской порт, а фурами-холодильниками. От рыбы покупатели отказываются чаще всего.

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На хлебзаводе также рассказывают, что нынешние вызовы существенно отразились на себестоимости хлеба, особенно отключения электричества. "Сделал замес, начала выпекаться какая-то партия хлеба, и она останавливается и это все брак, и всю эту продукцию нужно выбрасывать фактически", — рассказывает директор хлебзавода Ярослав Федоренко.

Покупка генераторов, расходы на горючее, ненормированный труд и повышенная себестоимость ингредиентов давит на цену хлеба. “Сорок процентов, 60 процентов – это реально, на сколько хлеб должен был вырасти. Такого не вышло. На сегодняшний день где-то 20 процентов мы не до увеличиваем цену. Мы не ждем прибыли, мы ждем победу”, — добавляет Ярослав.

За прошлый год реальные доходы украинцев снизились на 25 процентов, объясняют экономисты. Поэтому потребительская корзина изменилась – едим больше картофеля, хлеба и макарон.

Цена фруктов на ярмарке, не менее кусачая, чем некоторые овощи. Капуста и свекла выросли ненамного, картофель самый дешевый из всех овощей борщового набора. А вот яйца на ярмарке можно найти и подешевле, чем в магазине – по 60, и даже по 57 гривен за десяток.

Цены на яйца подлетели так быстро из-за потери птицефабрик на юге и востоке страны. Нет кур, нет и яиц, что и обусловило небывалый дефицит. Сейчас цена держит топливно-генераторный бум.

Чтобы держать стабильное количество производства яиц, крупные предприятия вкладывают в топливо и генераторы. Поэтому снижение стоимости ждать не стоит. К тому же к цене продуктов прибавляются и расходы супермаркетов. “Большинство магазинов уже оборудованы генераторами, 72 процента. Это дороже нашей отрасли, дороже обслуживать генераторы”, — говорит председатель правления ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.

Украинский овощ, уже исчезающий кое-где в магазинах – это обычный лук. Ценность херсонского лука – в хранении. Она меньше натягивает влагу и потому не так быстро портится. На рынках ее зрительно мало и она по 50 гривен за кило. "35 процентов лука уходило из Херсона, он не пришел, 15% лука уходил из Запорожской области, он не пришел", — говорит экономист Олег Пендзин.

Потому образовался дефицит лука. Еще две недели назад в супермаркетах можно было купить лук по 36-37 гривен, а сейчас – его нет. Есть белый по 89, шалот по 100. Впрочем, понемногу уже поступает лук из Польши и Турции, поэтому цена должна немного стабилизироваться.

Общий тренд – цены снижаться не будут. Это обусловлено только инфляцией, на 23 год она будет на уровне 30 процентов.

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