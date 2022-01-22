Цепи единства, новый мост и самый большой флаг в воздухе: как Украина отмечала День соборности

Цепи единства, новый мост и самый большой флаг в воздухе: как Украина отмечала День соборности

В этот день 103 года назад символический акт соединения подписали Украинская и Западноукраинская Народные Республики.

22 января Украина отмечает День соборности. В этот день 103 года назад символический акт соединения подписали Украинская и Западноукраинская Народные Республики. Но единство было непродолжительным. А вот 21 января 1990 года полмиллиона людей своими руками соединили Ивано-Франковск, Львов и Киев.

Как сообщается в сюжете ТСН.19:30, марафон праздничных мероприятий с самого утра начинала столица. Одновременно с левого и правого берегов Днепра по мосту Патона навстречу друг другу двигались две колонны. Одна – с синим флагом, другая – с желтым.

Уже на левом берегу благодаря дрону в воздух поднялся огромный государственный флаг. Он занесен в книгу рекордов Украины как самое большое знамя, поднятое в небо — на 18 метров. Развевался в небе многих городов Украины с востока до запада, в том числе над прифронтовой Авдеевкой. Завершилась столичная акция совместным фото на память.

В Одессе более полутысячи курсантов местных ВУЗов возле памятника Дюку выстроили на площади гигантскую надпись “РАЗОМ”. Таким образом, участники флешмоба выложили известный рисунок украинского художника Никиты Титова. К акции присоединились и прохожие.

Здесь "петух на три страны поет" — так когда-то говорили в селе Окопы. Именно здесь в начале прошлого столетия пролегала граница между Россией, Польшей и Румынией. Ныне Окопы – на границе Тернопольщины, Хмельницкой и Черновицкой области. И сегодня представители трех областей встретились на мосту через Днестр и зажгли гигантский трехсвечник в виде трезубца — уже вошедшего в книгу рекордов Украины.

А в селе Настасов на той же Тернопольщине пели колядки. Фестиваль "Коляда объединяет Украину" проводился именно в День Соборности. Несколько десятков хоров и оркестров из разных городов и сел исполнили как старые песни, так и современные патриотические – говорит идейный вдохновитель фестиваля.

Во Львове сегодня — живая цепь. В центре города возле памятника Тарасу Шевченко собралось около двух сотен человек. Они сплотились бок о бок и исполнили гимн Украины. К львовянам присоединились и вынужденные переселенцы из Беларуси.

Цепи единства и новый мост: Украина празднует День соборности

А в Запорожье в День Соборности открыли еще одну очередь местного долгостроя – моста через Днепр. Его начали строить около двух десятилетий назад. Но активные работы начались в позапрошлом году. Этот мост соединил центр Запорожья с островом Хортица. И полторы тысячи горожан создали на новой переправе сине-желтую цепь единства. Именно там произнес речь по случаю Дня соборности президент Зеленский.

А самую южную цепь единства создали украинские ученые в Антарктиде. Выстроились вокруг станции "Акадмик Вернадский". А на странице в Фейсбуке написали: "Так далеко от дома, как нигде, осознаешь все величие и разнообразие родной Украины".

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