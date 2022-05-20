Церковный плен: служители Московского патриархата помогали врагу во время оккупации

В Украине массово расследуют преступления служителей Московского патриархата. Уже открыто более десятка уголовных производств по статье "Предательство родины".

Во время оккупации священнослужители не только помогали врагу, но и рассказывали верующим нарративы российской пропаганды.

Об этом говорится в ТСН.

В Киевской области батюшки даже похищали людей. Один из таких забирал священников себе похищенную гуманитарную помощь, а волонтеров держал в закрытых кельях. Другой — встречал оккупантов с иконой и быстро подружился с ними. Следствие против предателей продолжается.

Журналисты нашли тех, кто провел в церковном плену несколько суток. Их истории ошеломляют.

В конце марта восемь волонтерских бусов везли гуманитарку в родное село Бабинцы. На въезде пятеро героев сюжета вместе с другими волонтерами, попали в засаду российских военных. Россияне сразу объявили: "шаг влево, шаг вправо — расстрел" и повезли колонну в оккупированную Бородянку. Там всех отвезли в местную церковь.

"Из церкви вышел отец Виктор Талько и с ним был еще мужчина в военной форме. Мужчина в форме сказал, что нас будут проверять. Не было (у оккупантов. — Ред.) никаких опознавательных знаков. Были нашиты георговские ленты", — рассказывает волонтер Роман Ганнаба.

Волонтеры подозревают, что на них отец почти не обращал внимания. Его больше интересовали автобусы с гуманитаркой.

"Отец Виктор сказал загонять автомобили на территорию церкви. В плену нас было 19 человек на восьми авто. Записали все фамилии. Сказали, что будет перекличка — если кого-то не будет, хотя бы одного человека из 19, то пострадают все, расстреляют всех", — вспоминает Ганаба.

Церковный плен: служители московского патриархата помогали врагу и похищали людей

"Мне показалось, что он обычный мародер, но очень обожает российскую власть. По моему личному убеждению, российские войска завозили ему колонны с гуманитаркой, чтобы отец Виктор мог "поживиться". А также сделать красивую картинку, чтобы заманить людей", — отмечает другая. волонтер Елена Зилинская.

Красивая картинка — как отец Виктор заботится о прихожанах и раздает им похищенную гуманитарную помощь. Российские пропагандисты все снимали, а Виктор Талько раздавал интервью.

"Разврат в Киеве — гомосексуалисты парады устраивают, это нормально? Если бы (российские. — Ред.) войска в 2016 году пришли, вас бы с цветами встречали. Потому что в 2016 году нужно было поддержать Януковича. То есть в 2014-м. А он подвел всех. Убежал сам в Россию, и нас подставил всех... Наши верующие люди слышали, как украинские солдаты приветствуют друг друга "хайль Гитлер", — говорил Талько российским пропагандистам.

Самих волонтеров держали в закрытых кельях. Выходить на улицу было запрещено. Ночью свет не включали и предлагали покупать свечи. А помощницы отца Виктора пытались втереться в доверие.

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То, что делал Виктор Талько, делали его коллеги из Московского патриархата. В каких-то 20 километрах от Бородянки, в селе Андреевка служил монах Николай. Его знают здесь все местные жители.

"Истинный дурак. Раз сидел, все экстрасенса из себя корчил", — отмечает один мужчина.

Но общаться на камеру подавляющее большинство местных селян отказывается. Все боятся своего духовника. Прежде чем стать священнослужителем Николай отсидел.

"Он сидел раньше за педофилию. Он 8 лет отсидел лет 15 назад", — не показывая лицо рассказывает местный житель. Мужчина не хочет показывать свое лицо. Он был среди нескольких десятков жителей одной улицы, которых россияне взяли в плен. Все время, пока их держали, отец Николай ходил к оккупантам.

Вне камеры селяне рассказывают, когда оккупанты зашли в село, отец Николай вышел их встречать с иконой и быстро подружился. За месяц этой крепкой дружбы успел даже окрестить несколько бурятов.

"Его забирали днем и он где-то ездил. А потом мы узнали, что он ездил показывать (оккупантам. — Ред.), где живут богатые люди, где жил наш глава сельского совета, разные мажоры. "Наводчиком" был", — говорит экс-пленный.

Журналисты нашли жилье священнослужителя. По меркам села — неплохой дом с заброшенным двором. Но дома его нет. Соседи говорят, что его задержали украинские правоохранители

Сейчас в Украине несколько дел, возбужденных против священников Московского патриархата. Согласно судебному реестру, первым будут судить отца Юрия из Новограда-Волынского Житомирской области. На службах он рассказывал верующим нарративы российской пропаганды.

Журналисты пытались найти его в преддверии судебного заседания. Однако ни в храме, ни дома его не было, а соседи сказали, что он куда-то уехал.

А протоиерея Виктора Талько из Бородянки журналисты все же нашли. Через месяц после побега россиян он, по крайней мере на камеру, полностью изменил взгляды и заговорил по-украински.

"Московского патриархата не существует. Почему – потому что юридически официально мы зарегистрированы как УПЦ", – говорит священник.

То, что в его церкви держали людей, Талько отрицает. Как и свое интервью пропагандистам. Мол, это был приватный разговор и он не знал, что его записывают.

"Мы занимались тем, что помогали людям. Все. И никто здесь никого не держал. И никого здесь российские войска, никого не пытали, никто ничего этим не занимался", — уверяет священник.

Его бывшие пленники словам батюшки не верят. Пока что следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в России священников обязали агитировать население идти на контракт в армию.

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