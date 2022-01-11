Церковный праздник 11 января: за что убили 14 тысяч младенцев в Вифлееме или почему страдают невинные

Церковный праздник 11 января: за что убили 14 тысяч младенцев в Вифлееме или почему страдают невинные

Этих младенцев считают первыми мучениками только еще рожденного Иисуса Христа.

11 января православная церковь чтит память мучеников 14 тысяч младенцев Вифлеемских от Ирода убитых. Этих младенцев считают первыми мучениками только еще рожденного Иисуса Христа.

Почему пострадали младенцы и что символизирует эта трагедия — читайте на сайте ТСН.ua.

Бегство Святого Семейства в Египет

Также читайте Церковный праздник 10 января: день памяти 2000 мучеников

История убийства вифлеемских младенцев начинается спустя восемь дней после рождения Иисуса Христа. Ангел Господень явился во сне Иосифу Обручнику и приказал быстро собраться, бежать в Египет, потому что Ирод ищет маленького Христа и хочет его убить.

В ту же ночь Иосиф, Дева Мария и сын Иосифа Иаков отправились в Египет, где находились до смерти Ирода.

Почти четыре года Святое Семейство скрывалось в Египте от ярости человеческой, пока не явился им Ангел и не известил смерть Ирода и возможность вернуться в Назарет.

Сейчас на месте пребывания Святого Семейства существует монастырь святой Екатерины на Синае, который находится внутри — между Египтом и Израилем. Монахи монастыря до сих пор говорят, что горой Синай ходил Сам Господь.

Почему Ирод повелел убить младенцев

Ангел Господень предрек истину – Ирод действительно решил совершить страшное преступление. Царь разозлился от того, как следовавшие за Вифлеемской звездой волхвы не вернулись к нему и ничего не рассказали, а слухи о рождении Христа распространялись очень быстро.

Как именно выглядел Иисус и Святое Семейство Ирод не знал, поэтому повелел убить всех младенцев до двух лет без исключения, которые были в Вифлееме (городе, на который указывала звезда, по словам волхвов).

Количество убитых младенцев и пророчество Иеремии

Ученые до сих пор спорят о количестве убитых, но по православной традиции считается, что за одну ночь охраной Ирода было отнято от родителей и убито 14 тысяч младенцев.

Так исполнилось пророчество Иеремии – матери будут плакать, когда Спасителю будет угрожать опасность:

"Так говорит Иегова: “В Раме слышен голос, плач и горькое рыдание. Это Рахиль плачет о своих сыновьях и не хочет утешиться, потому что их уже нет" (Ветхий Завет, книга пророка Иеремии 31:15).

Пророчество говорит, что материнский плач убитых детей был слышен на многие километры, почти до самого Иерусалима. Рахиль же издавна считается покровительницей беременных и молодых мам, только что родивших или желающих родить.

Почему пострадали невиновные?

Часто возникает вопрос: почему за Христа погибли невинные дети, почему Господь не остановил это зло? На него до сих пор пытаются ответить, как до того отвечали святые люди православной церкви уже более тысячи лет.

Несомненно, что Вифлеемские младенцы стали первыми мучениками за Христа. Такая великая жертва говорила об очень важных событиях, которые произойдут дальше – становлении Нового Завета, веры Христовой.

По православным преданиям, те, кто умирал мученической смертью за Христа и христианскую веру, были чистыми душами — имели душу ребенка, младенца.

Если проследить становление православной церкви, то после смерти невинных церковь выходила на новый уровень бытия: вера укреплялась, а верующих становилось гораздо больше. Например, во времена Деяний Апостолов (первый век от Рождества Христова) почти треть евреев стали христианами.

Как Господь наказал Ирода

Даже язычник Ирод почувствовал, что приближаются большие перемены. Он стал символом жестокости своего времени. Ярость, зависть управляли его сердцем. Царь Ирод всегда был очень жесток – убил собственных трех сыновей!

Господь наказал Ирода за его жестокость. Ирод заразился страшной болезнью, от которой тело гнило, его ели черви еще живого. Смерть Ирода была страшной, длительной и очень болезненной.

В православной традиции образ Ирода, который повелел убить младенцев — образ человека, отступившего от Бога и решившего собственными силами изменить волю Божию.

Пещера Вифлеемских младенцев

В Вифлееме (Палестина) под храмом Рождества Христова до сих пор есть пещера Вифлеемских младенцев. В IV веке там была катакомбная церковь. Сейчас лежат кости не только младенцев, но и взрослых – мучеников, погибших за веру христовую в VI веке после персидского нашествия.

Часть мощей Вифлеемских младенцев в Киево-Печерской лавре

Часть мощей младенцев сейчас есть у Киево-Печерской лавре — она была дарована монахам Иерусалимским патриархом Феофаном в 1620 году.

Ковчег, где хранится часть мощей святого Младенца за Христа от Ирода убитых, расположен в Дальних пещерах. В день почитания 14 тысяч Вифлеемских младенцев в пещерах проводится богослужение.

Читайте также:

Какой сегодня, 11 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Поминальные дни и родительские субботы 2022 года: даты, которые нужно запомнить

Какой сегодня праздник: чествование царя Давида, тайны Псалтири и как понять псалмы