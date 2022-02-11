Церковный праздник 12 февраля – Собор трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого

В народных преданиях Собор трех святителей упоминается еще как Григорьев день.

12 февраля православная церковь чтит праздник – Собор трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. О них упоминается на литургии и проповедях.

Три святителя жили в 3-4 веке, основали литургический чин и стали первыми и главными святителями православной церкви. Все они имели дар письма и проповеди, выдержали как человеческую любовь, так и ненависть, даже предательство, но принимали все это как дар Божий. Оставили после себя множество письменных произведений.

В народных преданиях Собор трех святителей упоминается еще как Григорьев день. Считалось, что этот день – указание весны, и предполагал, какой будет весна.

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Собор трех святителей: кто такой Василий Великий

Василий Великий родился в удивительной, почти святой семье — четверо родственников его были канонизированы православной церковью за святую жизнь. Поэтому неудивительно, что Василий Великий избрал путь монашества и проповеди веры Христовой.

Василий Великий оставил после себя множество богословских произведений, а также установил чин Литургии и инициировал создание иконостаса.

Боролся с еретиками, которые размножались в рядах власти, из-за чего и сократилась его жизнь. Святитель Василий Великий умер в 49 лет, но почти сразу почитался верующими, как святой. Через свою святую жизнь, веру и служение церкви получил имя Великий.

Известные книги Василия Великого:

- "Гомилии на Шестоднев" — сборник проповедей о том, кем и как основался мир.

- "Гомилии на Псалмы" — попытка толкования Псалтири;

- "Моральные правила жизни" — о том, как быть настоящим христианином и беречь веру.

Известные цитаты Василия Великого:

- кто смотрит на зло без отвращения, тот будет смотреть на зло с удовольствием;

- отложив скорбь о том, чего у вас нет, научимся благодарить за то, что есть;

- человек с добродетелями не может быть уважаем всеми;

- Ад невозможно сделать привлекательным, поэтому дьявол делает привлекательным путь туда.

– Ради кого хочешь жить, ради того и погибнуть не бойся.

Собор трех святителей: Григорий Богослов

Святитель Григорий Богослов из Каппадокии был другом Василия Великого, несколько лет прожил в его обители в Кайсери.

Получил сан архиепископа, даже мог стать патриархом, но был предан. Чтобы прекратить ссоры, Григорий Богослов отказался от сана, вернулся в Каппадокию и стал отшельником, где продолжал писать произведения.

Литературное наследие Григория Богослова — более 500 стихов, 245 писем друзьям и верующим, 45 книг "Слов". За невероятную глубину и мудрость произведений получил имя – Богослов (которое до этого имел только ученик Христа – апостол Иоанн)

Известные книги Григория Богослова

- "О вере и жизни христианина" — избранное из разных произведений святителя о разных моментах жизни христианина

- "Догматические поэзии" — попытка перевести поэтические произведения Григория Богослова именно стихами, а не прозой.

– “Святитель Григорий Богослов. Создание. Слова (2 тома) — сборник, куда вошли 45 "Слов" святителя о вере и богослужении.

Известные цитаты Григория Богослова

– Единственное слово скажу, пусть и слишком смело, но скажу. Если бы не Твой я был, Боже, то не было бы хуже обиды для меня.

– Лучше хорошему человеку оставаться в мыслях других – плохим, чем быть плохим человеком, а иметь славу доброй. Лучше — не стать для людей гробом заблуждения, исполненного гниющих мертвецов, который внешне сияет яркими красками.

- Избегай худых семян, чтобы собрать хорошие колосья.

- Не останавливайся на своем пути веры, когда видишь, что у злых людей хорошая жизнь. Не терзай сердце, когда видишь, как добрые изнывают. Это игра жизни. Ты смотри только на финал.

Собор трех святителей: Иоанн Златоуст

Святитель Иоанн Златоуст получил лучшее образование в свое время – изучал разные науки, в том числе риторику и философию. Стал на путь священства, удалился в отдаленное место и держал обет молчания. В тишине и молитве написал множество книг. Затем стал проповедником, занимался толкованием Священного Писания. Через дар оратора, меткость и глубину его проповедей церковь называет его Златоуст.

Стал архиепископом, но держался недолго, из-за ссор и интриг оказался в изгнании, где и закончил жизнь.

Известные книги Иоанна Златоуста

1. "Толкование Евангелия от Иоанна и Матфея" (в 3 томах) — огромный труд, на который и сегодня цитируют священники в своих проповедях. Считается одним из лучших толкований евангельских текстов.

2. "Письма к Олимпиаде" — Олимпиада — духовное чадо святителя, терпевшая гонение за то, что не отреклась от своего учителя. После изгнания Иоанна Златоуста ее держали за решеткой и жестоко издевались. Пережить издевательство и позор ей помогли эти письма ее учителя.

3. "Беседы на Книгу Бытия" — толкование первой книги Ветхого Завета о сотворении мира.

4. "Беседы о покаянии" — святитель затрагивает важнейшие вопросы спасения души и пути к Царству Божьему.

Известные цитаты Иоанна Златоуста

- Если ты читаешь Священное Писание, удаляется от тебя печаль и приближается удовольствие, истребляется злоба, углубляется добродетель, перестаешь жаловаться в теплые края скорбей. Вырей ревет, а ты плывешь в тишине: ибо у тебя вождь — чтение Священного Писания, а это канат, который не разорвет соблазн обстоятельств.

– Когда ищешь убежища в Церкви, не ищи его в стенах, а ищи в душе и сердце, потому что Церковь – не стена и крыша, но – вера и жизнь.

- Не говори мне о стенах и оружии. Стены со временем стареют, а Церкви – никогда не стареют; стены разрушают варвары, а Церкви не одолевают и бесы.

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