Церковный праздник 14 сентября: начало индикта, история и традиции новолетия

Церковный год начинается с Рождества Богородицы, а завершается — Успением.

14 сентября православная церковь празднует начало индикта — нового церковного года. Церковный год — это круг богослужений (двунадесятых праздников), который начинается с Рождества Богородицы, а завершается — Успением Богородицы.

Что такое индикт

Слово "индикт" появилось за три года до Рождества Христова, переводится как "предел". Индиктом императоры называли уплату ежегодного налога на армию. Лучший момент для этого был сентябрь — время завершения сбора урожая и начала новых полевых работ.

Церковный индикт корнями уходит в календарь еврейских праздников. Евреи и сейчас празднуют новый год именно в сентябре, благодарят за прошлый год и просят у Бога милости на следующий.

История праздника новолетия

Церковный индикт установлен еще во времена Первого Вселенского собора (3 век). По старому стилю его отмечали 1 сентября, по новому — 14 сентября.

Церковный индикт наши предки праздновали весело и с радостью. В церквях совершали богослужения на большой площади с особым обычаем "литопроведення". Верующие благодарили Бога за прошлый год, урожай и благополучие, а также просили Божьего благословения на следующий год. До 17 века именно сентябрь был началом Нового года.

По приказу Петра Первого празднования государственного Нового года на Руси было перенесено на январь. Но церковное новолетие осталось неизменным и сейчас приходится на сентябрь.

Интересно, что начало нового учебного года тоже приходится на сентябрь. Ученые связывают эту традицию с тем, что ранее школы были только при церквях и монастырях. Там школьный год был подчинен церковному году и начинался именно в сентябре.

Что надо делать в этот день

На церковное новолетие в церквях благодарят Бога за прошедший год и просят благословения на год грядущий. В молитвах в этот день звучат слова: "Благослови новый год, сохрани в мире землю нашу и людей твоих".

В некоторых церквях совершается чин малого освящения воды и омовения икон влажной губкой — символ обновления.

Молитвы церковного новолетия

Тропарь Индикту:

Благодарни суще недостойнии раби, Твой, Господи, о Твоих великих благодеяниях на нас бывших, славящи Тя хвалим благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.

Слава: глас 3: Твоих благодеяний и даров туне, яко раби непотребнии, сподобльшеся, Владыко, к Тебе усердно притекающе, благодарение по силе приносим, / и Тебе яко Благодетеля и Творца славяще, вопием: слава Тебе, Боже Прещедрый.

Кондакт:

Всея твари Содетелю, времена и лета во Своей власти положивый, благослови венец лета благости Твоея, Господи, сохраняя в мире люди и град Твой молитвами Богородицы и спаси ны.

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