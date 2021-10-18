Церковный праздник 19 октября — день апостола Фомы, или Фомин день. История и традиции

19 октября верующие молятся святому Фоме, читают молитвы, просят крепкой веры и уверенности в силе Божией.

19 октября православная церковь вспоминает жизнь апостола Фомы — одного из 12 учеников Иисуса Христа. Фома — один из самых загадочных учеников Христовых. Ученые говорят, что в XXI веке христианской веры приходят именно "путем апостола Фомы". Апостол Фома имел дар познания и не верил сразу на слово, а все тщательно проверял.

Известная пословица "Фома неверующий" — это именно об апостоле Фоме. Но именно апостол Фома первым из людей назвал Иисуса Христа — "Господь мой, Бог мой!" (Евангелие от Иоанна). Именно благодаря ему мы знаем, что Богородица воскресла, а Иисус Христос после воскресения имел раны.

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История апостола Фомы

"Фома" — арамейское имя и переводится как "близнец". Историки считают, что апостол Фома внешне был похож на Иисуса Христа. В Евангелиях он упоминается редко, но всегда в главных событиях. Чаще всего его упоминают в момент, когда он не поверил в воскресение Спасителя, и цитируют его слова: "Когда на руках Его (Христа) ран от гвоздей не увижу, и пальцем не не потрогаю раны, и не вложу руки в ребра Его, не поверю!"

Впоследствии упоминается знаменитый диалог Христа с Фомой:

"Подай перст твой сюда и посмотри на руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим". А Фома ответил: "Господь мой и Бог мой!" Иисус сказал: "Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие".

Христиане апостола Фомы

Апостол Фома пришел в самые отдаленные страны мира. В Индии до сих пор существует конфессия, которая называется "христиане апостола Фомы". Согласно индийским преданиям, апостол пришел в Индию проповедовать странным образом — еще в Иерусалиме его нанял в качестве плотника помощник индийского царя Гундофара и привез в Индию. Царь обрадовался, что в страну приехал известный плотник-строитель, и приказал построить ему дворец. Но апостол Фома использовал деньги не по назначению — раздал деньги бедным и проповедовал. Когда правитель узнал об этом, велел наказать Фому, но ночью Гундафару приснился умерший брат, который поблагодарил за то, что он дал деньги Фоме, и тот строит "храм на небесах".

Апостол Фома имел большой дар проповеди, из-за чего брахманы быстро возненавидели его и решили убить. Считается, что апостола убили острым брахманским копьем для жертвоприношений — его ударили по голове. Могила апостола Фомы в Мадрасе — место паломничества христиан со всего мира.

Что можно и нельзя делать в этот день

19 октября верующие молятся святому Фоме, читают молитвы, просят крепкой веры и уверенности в силе Божией. Святой апостол Фома является ходатаем тех, кто имеет духовные сомнения. Считается, что в этот день нельзя лениться. Работать надо с радостью и миром в сердце, а еще попросить прощения у того, кого обидели.

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