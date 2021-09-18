Церковный праздник 19 сентября: Михайлово чудо, что можно и нельзя делать в этот день

Церковное название праздника — воспоминания чуда Архистратига Михаила в Хонех.
19 сентября православная церковь чтит Архистратига Михаила и вспоминает чудо в городке Хонех, что произошло в 4 веке н.э. Церковное название праздника — воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех.
В народе 19 сентября называют проще — Михайлов день, Михайлово чудо.
По преданию в этот день Архангел Михаил ответил на молитвы пономаря Архипа и спас церковь Архистратига Михаила от затопления. Чудо было настолько впечатляющим, что воспоминание о нем сохранился до сих пор.
История праздника Михайлово чудо
Чудо произошло в городке Хонех (ныне — Колоси, Турция), в церкви Архистратига Михаила у источника исцеления. Церковь построили верующие, родные которых исцелились от болезней по молитвам Архистратигу Михаилу.
Пономарь по имени Архип имел дар проповеди, из-за чего многих привел к христианской вере. Маленькая церковь наполнялась верующими, что очень не нравилось язычникам. Они решили разрушить храм: соединили источник с рекой и изменили их направление в другую сторону, чтобы вода затопила здание.
Архип, узнав об этом преступлении, стал громко молиться Архистратигу Михаилу. И молитва Архипа была услышана. Когда вода ушла в церковь, вдруг перед ней появился Архистратиг Михаил и своим жезлом создал ущелье. Именно туда и попала жидкость, а храм был спасен. С тех пор место получило название "Хонех" — т.е. "ущелье".
Содержание и значение праздника Михайлово чудо
Символически церковь напоминает, что каждый верующий, даже простой пономарь или паломник, услышанный Богом и Его ангелами. Архистратиг — "старший воин, вождь духовного воинства Господня". Архангела Михаила называют Архистратиг, потому что он — главный среди ангелов, вожак, руководящий воинства ангелов.
Архангел Михаил победил дьявола и сбросил с неба на землю. Он является главным и самым строгим защитником веры.
На иконах и фресках изображен с огненным мечом или копьем.
Что можно и нельзя делать на Михайлово чудо
19 сентября верующие спешат в храм утром. Ставят свечку у иконы архистратига Михаила и молятся за своих живых и умерших близких и родных. По народному преданию, в этот день молитвами Архангелу Михаилу вымаливают грехи своего рода.
Молитва Архистратигу Михаилу
О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божьих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертного и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшного и праведного Суда Его. О всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.
День ангела всех Михаилов
В этот день всех мужчин по имени Михаил поздравляют с днем ангела, дарят иконочку архистратига Михаила, упоминают в своих молитвах. А те, кто назван в честь архистратига, благодарят своего небесного покровителя за милость и защиту.
Приветствие Михаила с днем ангела
С Днем святого Михаила поздравляю
Да прибудет с его силой благодать
Пусть Архангел нас бережет, охраняет
И не даст ни духом, ни душой упасть.
Пусть сияют перед его иконой свечи,
А в сердцах царит гармония, спокойствие,
И пусть будет сила Света бесконечна,
И ведет дорогой счастья за собой.
***
В День Ангела, Михаил, желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновения, счастья светлого, здоровья,
И пусть тебя хранит Бог
***
Именины — это праздник души и тепла, которые хранятся в сердце человека всю жизнь. Этот праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед. Если ты не жалеешь себя, пожалей его!
***
С Днем Ангела, желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой Ангел Хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз!