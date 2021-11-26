Церковный праздник 26 ноября: день Иоанна Златоуста, цитаты и жизнь самого любимого святителя церкви

Церковный праздник 26 ноября: день Иоанна Златоуста, цитаты и жизнь самого любимого святителя церкви

Церковь и сегодня совершает литургический чин, который установил именно Иоанн Златоуст.

26 ноября православная церковь чтит святителя Иоанна Златоуста — одного из трех главных святителей (вместе с Василием Великим и Григорием Богословом). Иоанн Златоуст прошел путь от монаха к архиепископу, был в изгнании, страдал от зависти и ненависти церковной верхушки.

Иоанн Златоуст сподобился явлению апостолов Петра и Павла, а за день до смерти ему явился мученик Василиск, которому возвестил о том, что он сподобился Неба.

Произведения Иоанна Златоуста переведены почти на все языки мира, они до сих пор не потеряли своего величия и глубины.

Церковь и сегодня совершает литургический чин, который установил именно Иоанн Златоуст.

Чем известен Иоанн Златоуст, как молиться святому и яркие цитаты святителя – читайте на сайте ТСН.ua.

Кто такой Иоанн Златоуст

Святитель Иоанн Златоуст родился в богатой христианской семье. Отец умер рано, потому воспитанием сына занималась мама. Занятия Иоанн воспринимал с радостью, упорно учился. Сначала был адвокатом, но довольно быстро понял, что должен пойти другим путем – монашеским.

После пострига он закрылся в родительском доме и долго молился. Выдержал обет молчания и шесть лет был отшельником. Именно тогда произошло явление апостолов Петра и Иоанна, возвестивших, что жизнь святителя будет преисполнена страданий и гонений, но в конце его ждет большая слава. Так и вышло.

Почему Иоанна называют Златоустым

Еще в 16 лет мать отдала Иоанна учиться риторике — науке о яркой, точной речи. Оратор Ливан очень быстро заметил у своего ученика особый дар красноречия и впоследствии скажет, что Иоанн — самый талантливый из всех его учеников.

Свои способности красноречия Иоанн проявил на проповедях и открытых речах.

Прихожане обожали слушать своего пастыря. Святитель Иоанн не боялся говорить правду в глаза. Разоблачал человеческую жадность, безразличие к другим и отказ помогать друг другу. Говорил это в глаза даже императрице и ее подчиненным, за что у него были постоянные гонения.

Иоанн Златоуст и апостол Павел

Иоанн Златоуст оставил большую духовную сокровищницу — 12-томное собрание сочинений. Особое внимание Иоанн Златоуст уделял толкованию посланий апостола Павла, которым очень интересовался. Некоторые исследователи считают, что и внешне Иоанн Златоуст похож на апостола Павла.

Келейники святителя вспоминали, что когда Иоанн Златоуст писал толкование в послания, возле него стоял человек, похожий на апостола Павла, и что-то шептал на ухо. Келийщики неоднократно видели это явление, но думали, что Иоанн Златоуст принимает некоего верующего.

Как молиться святителю Иоанну Златоусту

Святителю Иоанне Златоусте, моли Бога о нас!

Цитаты святителя Иоанна Златоуста

***

Если ты читаешь Священное Писание, удаляется от тебя печаль и приближается удовольствие, истребляется злоба, углубляется добродетель. Все ревет, а ты плывешь в тишине: ибо у тебя вождь — чтение Священного Писания, а это канат, который не разорвет соблазн обстоятельств.

***

Когда ищешь убежища в Церкви, не ищи его в стенах, а ищи в душе и сердце, потому что Церковь – не стена и крыша, но – вера и жизнь.

***

Не говори мне о стенах и оружии. Стены со временем стареют, а Церкви – никогда не стареют; стены разрушают варвары, а Церкви не одолевают и бесы.

Я видел оружие, а думал о небе; ждал смерти, а вспоминал о воскресении; видел страдания мира, а считал награды неба; смотрел на коварство, а воображал венец небесный. Именно цель борьбы вдохновляла меня и утешала.

***

Я находился в опасности, но это не причинило мне вреда, потому что только единственный вредитель – грех.

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