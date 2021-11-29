Церковный праздник 29 ноября: день апостола Матфея, что нужно делать в этот день

Церковный праздник 29 ноября: день апостола Матфея, что нужно делать в этот день

Матфей – один из 12 учеников Иисуса Христа, автор первого из четырех Евангелий.

29 ноября православная церковь чтит память апостола и евангелиста Матфея – одного из 12 учеников Иисуса Христа, автора первого из четырех Евангелий.

Праздник всегда выпадает на второй день поста, который еще называют Апостольским — из-за почитания апостолов Христовых.

Чем известен апостол Матфей и что делать в этот день – читайте на сайте ТСН.ua.

Чем известен апостол Матфей

Полное имя апостола – Левий Матфей. "Матфей" переводится как "Дар Господа", "Левий" — указывает, что его родословная шла от левитов — хористов еврейского храма Ветхого Завета. Матвей имел хорошее образование, умел считать, писать, аналитически мыслить.

До встречи с Христом Левий Матвей был мытарем – налоговым инспектором, собиравшим дань с евреев для римлян. Евреи ненавидели и презирали мытарей, которые не только собирали дань для захватчиков, но и требовали большую часть для себя.

Апостол Матфей и Иисус Христос

Как упоминается в Евангелии, когда Иисус увидел Матфея, Он просто сказал: "Следуй за мной", после чего Матфей оставил свою работу и последовал за Христом.

По преданию, он вернул деньги людям, отслужил им добрыми делами, чтобы вернуть свое доброе имя, иначе просто не смог бы проповедовать в Палестине.

Впоследствии апостол Матфей проповедовал в Сирии, Персии и Эфиопии, где и погиб, замученный язычниками-каннибалами. Мощи апостола Матфея с Х века находятся в итальянском городке Салерно.

Почему Евангелие от Матфея – первое

В книге Евангелий – благой вести о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа – евангелие от Матфея стоит первым. Оно начинается родословной Иисуса Христа, где Матфей поименно вспоминает всех предков Христовых.

Родословная для иудеев всегда имела большое значение, и апостолам важно было доказать народу Израиля, что Иисус Христос — из древнейшего и величайшего иудейского рода. Вот почему книга стоит первой.

Что нужно делать в этот день

Если нет возможности прийти на богослужение в этот день, то стоит помолиться дома апостолу Матфею. А еще – почитать Евангелие от Матфея – как почитание великого святого и его трудов.

Вообще, считается очень полезным в день почитания святого читать его произведения, слушать акафисты и что говорит о нем "Жития Святых".

Молитва святому апостолу Матфею

Апо́столе святы́й и Евангели́сте Матфе́е,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Левий Матвей в искусстве

Фигура апостола Матфея вдохновляла многих художников, но чаще всего встречаются картины Караваджо.

В литературе Левий Матвей изображен в произведении "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.

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