Церковный праздник 30 октября — почитание матушки Алипии Голосеевской: чудеса юродивой, жившей в дупле

В Голосеевский монастырь приезжают люди из разных уголков мира, чтобы отслужить молебен и поклониться мощам матушки Алипии.

30 октября киевский мужской монастырь "Голосеевская пустынь" чтит память матушки Алипии (Голосеевской), которую считают покровительницей обители. На месте ее погребения по молитвам верующих и сегодня случаются настоящие чудеса, а матушку Алипию люди давно называют покровительницей Киева.

Уже собрано несколько томов воспоминаний об исцелении и чудесах по молитвам матушки Алипии. Именно так монахи Голосеевской обители готовят данные для предстоящей канонизации киевской юродивой.

А каждый год, 30 октября, с самого утра в монастырь приезжают люди из разных уголков мира, чтобы отслужить молебен и поклониться мощам Алипии Голосеевской.

Кто такая матушка Алипия

Матушка Алипия считается юродивой ХХ века, которая жила и молилась у руин Голосеевской обители, за что и получила второе имя Алипия Голосеевская. Именно она предсказывала возрождение Голосеевского мужского монастыря, которое началось с 1993 года, когда на эти развалины пришли монахи Киево-Печерской лавры восстановить монашескую жизнь.

О матушке Алипии осталось очень мало данных, подтвержденных документально, но много воспоминаний приходящих к ней верующих. Матушка не любила фотоаппараты и видеокамеры, поэтому сохранились лишь несколько ее фотографий.

Жизнь матушки Алипии

Выглядят юродивые, подражающие Иисусу Христу, очень странно, иногда откровенно плохо, говорят странные слова. Со временем люди понимают, что слова эти – как пророчество, а вид – попытка прикрыть свои добрые поступки, молитву и святую жизнь.

Родителей Агафьи Авдеевой (так звали матушку Алипию до пострига) расстреляли в 1918 году. Девушка вынуждена была скитаться, но не отреклась от Христа, за что почти 10 лет находилась в тюрьме. Матушка вспоминала, что и умерла бы там, если бы не чудо – однажды ночью перед ее глазами появился апостол Петр, после чего дверь тюрьмы удивительным образом открылась, и девушка убежала.

Агафья приняла постриг в Киево-Печерской лавре, после чего ее назвали Алипией – в честь печерского святого. Сначала жила у лавры, в дупле дерева, из-за чего ее и стали считать юродивой. Через некоторое время поселилась у руин Голосеевской обители — в старом доме, ключи от которого ей отдали люди, за которых она молилась и помогла исцелиться.

С тех пор (примерно с 70-х годов ХХ века) все больше людей узнают об удивительной монахине-юродивой. К ней приезжали со всего Советского Союза.

Чудеса матушки Алипии

Матушка Алипия выглядела странно. На ее спине была пришита икона, а на шее, как вериги, весели сотни ключей — это души тех, за кого матушка молилась. Монашеская одежда была очень старая, залатанная, но чистая.

В доме матушки Алипии было только необходимое: стол, на котором — икона, псалтырь, молитвенник и Евангелие, старая кровать и несколько стульев. Очень маленькая комната удивительным образом вмещала до 30 человек!

По традиции, матушка каждого человека кормила "чем Бог послал", выслушивала и молилась. Иногда даже знала имя человека, стоящего за дверью. Верующие вспоминают, что еда, которой делилась матушка Алипия, удивительным образом исцеляла от боли, а разговор даровал душевное спокойствие.

Матушка Алипия знала день своей смерти и постоянно переспрашивала о 30 октября. Говорила, в тот день, когда ее не станет, пойдет снег. Так и произошло, 30 октября 1988 года матушка Алипия отошла к Богу, а утром пошел снег.

Мощи матушки Алипии пытались украсть

В 1988 году матушку Алипию отпевали во Флоровском женском монастыре и похоронили на кладбище Лесного массива, куда приходили ее духовные дети. В 2005 году гроб юродивой хотели украсть, но по промыслу Божию воров остановили. Среди главных организаторов был священник храма на кладбище, получивший большие деньги, чтобы тайно выкопать мощи святой и вывезти за границу. После того события, в 2006 году, Блаженнейший митрополит Владимир благословил перенести мощи матушки Алипии "домой" — в восстановленную Голосеевскую пустынь. Перенос состоялся 18 мая 2006 года, и по воспоминаниям монахов и верующих — тот день стал удивительным, было много чудес и исцелений.

Сейчас к могиле матушки Алипии в храме "Животворный источник" в Голосеево можно приехать в любой день, помолиться, поблагодарить или попросить помощи. Там до сих пор хранятся вещи матушки — иконочка, молитвенник и ключи.

О чем просят молиться матушку Алипию

По традиции православной церкви святые являются нашими первыми ходатаями перед Господом.

Монахи Голосеевской обители называют матушку Алипию "скорой помощью" в молитвах.

Верующие обращаются к Алипии с любой проблемой – это может быть и поступление в вуз, либо поиск новой работы, либо спасение от развода, либо исцеления от болезней, либо удачный брак.

Молитвы святым вместе с главными молитвами (как “Отче наш”, “Трисвятое”, “Символ веры” и др.) обладают удивительной силой, которую чувствует Сам Господь.

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