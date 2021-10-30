Церковный праздник 31 октября – день евангелиста Луки: как подготовиться и что делать в этот день

Церковный праздник 31 октября – день евангелиста Луки: как подготовиться и что делать в этот день

Евангелист Лука стал первым историком христианской веры, пытавшимся как можно точнее описать события жизни Христа и его апостолов после Вознесения.

31 октября православный мир вспоминает жизнь евангелиста Луки – автора одной из книг Евангелия, а также книги Деяний святых апостолов. Лука был одним из 70 учеников Христа, так называемого "второго круга апостолов". Сначала Христос отобрал 12 учеников, а затем, накануне Своих страданий, еще 70, благословив их распространять христианство миром.

Евангелист Лука стал первым историком христианской веры, который пытался как можно точнее по хронологии описать события жизни Христа и его апостолов после Вознесения.

Кто такой евангелист Лука

Известно, что Лука был врачом апостола Павла, ставшего его учителем и другом на всю жизнь. Лука видел собственными глазами Иисуса Христа, но был "во втором кругу" учеников, в отличие от своего учителя — апостола Павла, который не видел Христа во времена Его жизни. Павел страдал болезнью глаз, а Лука по милости Божией лечил его. И хотя окончательно вылечить не мог, несмотря на все молитвы и усилия, но Павел ни разу не упрекал своего врача. Ибо считал, что все это ради спасения самого Павла, потому что страдания очищают душу христианина.

Лука имел лучшее образование по тем временам и очень любил слушать своего учителя, терпел с ним все гонения и страдания. Мудрые слова апостола Павла евангелист Лука усердно записывал, стараясь сохранить точность и максимальную историчность. За такое ревность Господь благословил, чтобы именно книги святого Луки (Евангелие от Луки и Деяния святых апостолов) вошли в Библию.

Евангелие от Луки: чем отличается от других книг

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Книги апостола Луки имеют несколько исторических событий, которые не встречаются больше нигде в Библии: это упоминание о жизни Иоанна Крестителя, и Благовещение — когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о рождении Христа.

Именно книги евангелиста Луки рассказывают притчи, упоминаемые Великим Постом, и являются основой сюжетов мировой литературы. Это и притча о блудном сыне, притча о мытаре и фарисее, притча о талантах и т.д. Литературоведы говорят, что те, кто не знает сюжеты этих притч, не могут понять глубину классической литературы.

Писал ли Лука иконы

По апокрифическим преданиям Лука очень хорошо рисовал. Его рисунки Богородицы и учеников Христа хвалила Самая Божья Матерь. Конечно, до сих пор эти рисунки не сохранились, но традицию написания икон сочетают именно с именем евангелиста Луки, пытавшегося таким образом изобразить события в рисунке.

Символы евангелиста Луки

В древнем завете – пророчестве Иезекииля – есть указание на евангелиста Луку. Иезекииль вспоминает Луку как крылатого тельца, который держит Евангелие. Телец – жертвенное животное. Евреи считали именно тельца – спокойного, уравновешенного животного, помощника человека в хозяйстве – лучшей жертвой.

Имя евангелиста Луки стало родным для известного новомученика ХХ века – Луки Войно-Ясенецкого, который тоже был врачом, а в 30 лет принял сан священника, более 20 лет прожил в концлагере, а после освобождения возглавил митрополичью кафедру в Крыму.

Как подготовиться и что делать в этот день

Почитание начинается на вечерней службе 30 октября и продолжается с утра, на литургии 31 октября. В 2021 году праздник выпадает на выходные, поэтому желательно в субботу, 30 октября, посетить вечернее богослужение, исповедоваться и остаться на миропомазание, а в воскресенье, 30 — причаститься святых Христовых тайн. В эти дни лучше читать Евангелие.

Также нельзя ссориться, злиться и обижаться. Лучше сделать что-то хорошее для своих родных и близких.

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