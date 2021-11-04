Церковный праздник 5 ноября: день святого апостола Иакова, брата Господня

Сейчас полное название города, где находятся мощи святого Апостола Иакова, брата Господня, – Сантьяго-де-Компостела.

5 ноября православная церковь вспоминает одного из трех ближайших учеников Иисуса Христа – апостола Иакова (Заведеева).

Относительно апостола Иакова в Сети много путаницы, и это не удивительно, потому что имя Иаков было очень популярно во времена Христа. Только в ближайшем круге Христа (среди 12 апостолов) было два Иакова — Заведеев "старший" и Иаков Алфеев "младший". Чтобы избежать путаницы, в скобках объясняют какой именно.

5 ноября вспоминается апостол Иаков Заведеев, “старший” или “Иаков, брат Господень”.

Что известно об апостоле Иакове, и почему ради него ежегодно 200 тысяч паломников со всего мира преодолевают Путь святого Иакова (или Путь Камино-де-Сантьяго) пешком — читайте дальше на сайте ТСН.ua.

Кто такой апостол Иаков

Апостол Иаков был сыном Иосифа Обручника от первого брака, мужа Девы Марии и земного отца Христа. Именно поэтому апостола Иакова Заведеева еще называют "апостол Иаков, брат Господень".

Иаков и его брат Иоанн были простыми рыболовами. Христос призвал их к Себе еще в начале своего служения вместе с апостолами Андреем и Петром.

Иаков Заведеев был одним из трех ближайших учеников Христа. Он присутствовал на горе Фавор во время Преображения Господня, он находился в Гефсиманском саду.

Апостол Иаков Заведеев и его брат Иоанн обрели такую духовную мощь, что Иисус Христос называл их "сынами грома". Они одолевали демонов и покоряли стихии.

Именно апостол Иаков дошел в самые отдаленные уголки Римской империи – Испанию. Сила его проповеди была настолько велика, что и сегодня существует много городов под названием "Сантьяго" (в честь святого апостола Иакова): Сантьяго-де-Чили, Сантьяго-де-Куба, Сантьяго-де-Компостела и т.д.

Смерть Апостола Иакова

Смерть Апостола Иакова была страшной. Казнь произошла уже после того, как он вернулся из Испании на Святую Землю. В Иерусалиме он продолжил свою блестящую проповедь, побеждал демонов и уничтожений интриги волхвов.

Тогда правил император Агриппа – внук Ирода Великого. В 44 году он повелел казнить Апостола Иакова, слава которого была очень велика. Воины императора сбросили его с крыши, а затем отрубили голову.

Христиане смогли скрыть тело апостола Иакова от римлян. Согласно апокрифическим данным, саркофаг с телом пустили по морю. Первоначально саркофаг оказался в городке Ириа Флавиа (современный Эль-Падрон, Италия). Несколько веков о саркофаге ничего не известно, пока один благочестивый отшельник не увидел сон о звезде, указывавшей на странное место на севере Италии. Там, где нашли саркофаг с мощами святого Апостола Иакова, впоследствии появился городок Компостела ("поле звезды"), а Апостол Иаков стал самым почитаемым среди апостолов у христиан западного обряда — католиков.

Собор святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела

Сейчас полное название города, где находятся мощи святого Апостола Иакова, брата Господня, – Сантьяго-де-Компостела. Католики считают Сантьяго-де-Компостела третьим городом в мире после Иерусалима и Рима.

Собор святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела католики строили несколько веков, он имеет статус памятника международного уровня.

Интересно, что собор Иакова имеет самое большое в мире кадило (название его – Вotafumiero), весом 80 кг. Чтобы сдвинуть кадило с места, нужна сила восьмерых мужчин!

А еще каждое воскресенье на богослужении в соборе святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела считают, сколько паломников пришло Путем святого Иакова или Путем Камино-де-Сантьяго и приветствуют каждого пилигрима. Каждый год по этому пути проходят 200 тысяч пилигримов со всего мира!

Путь святого Иакова

Путь святого Иакова или Путь Камино-де-Сантьяго – это паломнический путь международного уровня, известный еще при Средневековье. Старейший путеводитель пути Камино датирован 12 веком.

В наши дни Путь приобрел особую популярность благодаря книге Пауло Коэльо "Дневник мага".

Пилигримы, которые решают пройти Путь святого Иакова, получают паспорт Пилигрима и имеют нашивки в виде желтой морской гребешки — символа Пути.

Чтобы получить статус пилигрима – Компостела, паломник должен пройти 100 км или проехать на велосипеде – 200 км.

Считается, что тот, кто пройдет по пути святого Иакова и поклонится мощам Апостола Иакова, получит самое главное — понимание, кто он и поймет смысл своей жизни.

Читайте также:

Церковные праздники в ноябре 2021 года: православный календарь на месяц

День ангела 5 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

Лучшие поздравления с годовщиной свадьбы в стихах, открытках и своими словами

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку