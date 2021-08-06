Церковный праздник 7 августа — Успение праведной Анны: какие блюда готовить и чего нельзя делать

Летняя Анна считается покровительницей всех мам и беременных.

Завтра, 7 августа, православная церковь чтит Успение праведной Анны — матери Девы Марии и бабушки Иисуса Христа. Церковь дважды в год вспоминает праведную Анну, а именно дни ее Зачатие и Успения.

Также читайте Православный календарь на август 2021: что и когда праздновать

В народе эти дни называют "Летняя Анна" (7 августа, Успение праведной Анны) и "Зимняя Анна" (22 декабря, Зачатие праведной Анны).

Праведных Иоакима и Анну называют "Богоотцами", поскольку они являются предками Иисуса Христа. И настолько уважают, что в конце каждого церковного богослужения молятся об их покровительстве и благословении.

История праздника

Святая Анна была застенчивой и богобоязненою женщиной, дочерью первосвященника Аарона. Очень уважала и любила своего мужа — праведного Иоакима. Они были состоятельными людьми, но жили очень скромно. Ходили в церковь, постоянно молились, помогали бедным и обездоленным. Но не имели детей, что среди евреев считалось проклятием.

Однажды первосвященник даже не принял жертву Богу от Иоакима за его "проклятие" — отсутствие детей. Даже из дома Иоакима и Анны пошли все помощники и служанки, чтобы не "заразиться проклятием".

Иоаким ушел в пустыню с целью больше не возвращаться. В то же время праведной Анне явился архангел Гавриил и возвестил о рождении у них дочери по имени Мария. Затем архангел явился Иоакиму и велел ему вернуться домой, где его ждет добрая весть. Через 9 месяцев после того родилась у них девочка, которую назвали Марией.

По завещанию Марию в три года отдали в храм на службу.

Успение праведной Анны

Праведные родители Иоаким и Анна жили возле храма и умерли в возрасте 80 лет. Сначала ко Господу отошел Иоаким (ему было 80 лет). После того святая Анна еще два года жила в храме, где служил Мария, а затем в возрасте 79 лет тихо отошла к Богу.

Успение — это тихая, спокойная смерть без страданий, как сон. Такой смертью умирало большинство праведных и смиренных людей, которые жили по заповедям Господним.

Что надо делать на Успение праведной Анны

Праведная Анна считается покровительницей женщин, которые молятся о рождении детей. В этот день желательно прийти в храм, молиться святой Анне и попросить Господа даровать ребенка. Тем, кто только родил, тоже можно поблагодарить Анну за счастье материнства.

Праведные Иоаким и Анна считаются примером замечательного брака. Тем, кто хочет встретить свою любовь от Бога, одну и на всю жизнь, советуют иметь дома икону праведных Иоакима и Анны, и молиться у нее Господу.

7 августа считается хорошим днем для свадьбы и венчания. Говорят, брак будет "как у Иоакима и Анны".

Главные блюда на Успение праведной Анны

С 7 августа начинали копать картошку, потому главное блюдо этого дня — жареная картошка с грибами, а еще — грибной суп.

Чего нельзя делать на Успение праведной Анны

Особые запреты были для беременных женщин. В этот день им не позволяли шить, вышивать или вообще брать в руки нитки, иголки. Вообще нельзя делать грязную работу.

Главная икона

Иконой этого праздника считается икона святой Анны с маленьким Девой Марией. Святая Анна изображена в красном одеянии, а маленькая Богородица — в голубом.

Молитвы на Успение праведной Анны

"О, святая праведная Анна, Дева Мария! Помогите мне дитя зачать (родить, воспитать)"

"Святая праведно Анна! Возьми меня под Свою мощную опеку и выпроси мне в Бога милость, чтобы я заботился теми добродетелями, которыми Ты так щедро одарена"

Молиться можно своими словами, главное, чтобы это было искренне и от всего сердца.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку