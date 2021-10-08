Церковный праздник 8 октября: день Сергия Радонежского, чудеса преподобного

Преподобный Сергий считался покровителем учеников и студентов, всех, кто учится.

8 октября православный мир вспоминает почитаемого святого времен Средневековья — преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Сергий считался покровителем учеников и студентов, всех, кто учится.

В древности люди в этот день молились преподобному Сергию и начинали квасить капусту, без которой зиму невозможно пережить. 8 октября еще называли Сергий Капустник.

В честь почитания преподобного Сергия 8 октября считается днем рождения, Днем ангела всех Сергеев.

История праздника: кто такой Сергий Радонежский

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С детства святой жил в небольшом городке Радонеж, в лесах которого впоследствии и стал молиться. Родители преподобного Сергия были верующими, постились, постоянно посещали церковь.

Сын ухаживал за родителями до их смерти, а только потом — стал монахом. Жизнь преподобного Сергия (до пострижения — Варфоломея) — это настоящие чудеса.

Чудеса преподобного Сергия

Первое чудо произошло еще до его рождения. Когда в храме беременная мать Мария и верующие трижды услышали крик младенца во время литургии. Интересно, что крик трижды прозвучал в важнейшие минуты литургии, поэтому священники сразу решили — это будет чрезвычайный ребенок.

Второе чудо преподобного Сергия — младенец постился по средам и пятницам, отказываясь от материнского молока (по монастырской традиции, среда и пятница — всегда постные). А если мама попробовала мясо, странный младенец вообще отказывалось есть. Поэтому Мария перешла на постную пищу, чувствуя сердцем — что в ее семье родился удивительный человек.

Третье чудо преподобного Сергия — в 7 лет Варфоломей встретил Ангела в образе старого монаха и попросил помочь ему в учебе — мальчику очень сложно давалась грамота. Монах благословил ребенка на учебу, дал попробовать монашескую просфору и попросил познакомиться с его родителями. Варфоломей привел монаха домой, и тот предсказал родителям: "Большим будет ваш сын пред Богом и людьми! Он избран обителью Святого Духа". После этого Варфоломей начал очень быстро читать и погрузился в Псалтырь.

Четвертое чудо преподобного Сергия — как святой медведя хлебом кормил. Варфоломей всегда мечтал быть отшельником. Вместе со старшим братом Стефаном он построил келью и небольшой храм в глубине леса. Стефан не выдержал и покинул брата, а Варфоломей еще несколько лет жил и молился среди деревьев и хищников. Однажды в келью пришел медведь, но не нападал, и отшельник отдал ему единственное что было — кусок хлеба. Хищник съел хлеб и ушел, а на следующий день вернулся в келью Варфоломея. Так, были дни, когда преподобный Сергей вообще ничего не ел, отдавая медведю последний кусочек хлеба, но отказать голодном зверю в пище не мог. Через 9 лет такой жизни Варфоломея наконец постригли в монахи с новым именем Сергий.

Пятое чудо преподобного Сергия — во время литургии рядом с ним появлялся Ангел, но святой запретил рассказывать об этом до его смерти.

Шестое чудо преподобного Сергия — воскресил подростка на глазах у расстроенного отца.

Седьмое чудо преподобного Сергия — сподобился видеть явления Божией Матери в сопровождении апостолов Петра и Иоанна. От их сияния преподобный упал на колени и закрыл глаза, но Богородица прикоснулась к нему и благословила, заверил, что с тех пор будет заниматься его обителью даже после смерти прп Сергея.

8 октября — день преставления преподобного Сергия. Духовное завещание

Преставление (смерть) преподобного Сергия было тихим и молитвенным. Еще за полгода до того Господь открыл святому время его смерти. Как мудрый руководитель и наставник, прп Сергей подготовил своих духовных чад к дальнейшей жизни без него — назначил нового игумена и наставлял братию. А за день до смерти позвал всех монахов и оставил им такое завещание: "Внимайте себе! Имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную".

Жить, как Сергий Радонежский

Преподобный Сергий Радонежский постоянно говорил о нестяжании — запрещал монахам брать милостыню, а учил их всего достигать своим трудом, смирением и терпением. Сам пек просфоры, делал свечи, строил кельи и храмы, носил ведрами воду для всех монахов и своим примером вдохновлял их.

Преподобный Сергий Радонежский избегал славы, признания и восхваления. Запрещал говорить о чудесах, которые случались по его молитвам. Но человеческая молва быстро распространялась. И хотя он избегал политики и вообще какого-либо вмешательства в чью-то жизнь, к нему за советом ездили князья.

Преподобный Сергий Радонежский — миротворец. Известно, что прп Сергей мирил целые княжества и был духовным наставником многих князей и бояр.

Молитва преподобному Сергию

И́же доброде́телей подви́жник,/ я́ко и́стинный во́ин Христа́ Бо́га,/ на стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́ в жи́зни вре́менней,/ в пе́ниих, бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв твои́м ученико́м;/ те́мже и всели́ся в тя Пресвяты́й Дух,/ Его́же де́йствием све́тло укра́шен еси́./ Но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ помина́й ста́до, е́же собра́л еси́, му́дре,/ и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́,/ посеща́я чад твои́х,// Се́ргие преподо́бне, о́тче наш.

Кондак преподобному Сергию Радонежскому

Христо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне,/ и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довав,/ вся́кое наслажде́ние плотско́е возненави́дел еси́,/ и я́ко со́лнце Отече́ству твоему́ возсия́л еси́;/ тем и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя./ Помина́й нас чту́щих пресве́тлую па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, Се́ргие Богому́дре.

Поздравление с Днем ангела Сергиев

Сергей, пусть жизнь, как вышиванка

Изобилует цветами добра и любви,

В сердце пусть любовь цветет упоительно,

И Ангел убережет от судьбы злой.

Да будет тебе синее небо

А рядом всегда только хорошие люди.

Пусть Ангел всегда молится за тебя,

И судьба твоя счастливая будет!

***

Сильный, мужественный и простой,

Одним словом — молодой!

Ты лучший у нас в мире,

Просто чудо — ты такой!

Мы, Сергей, тебя поздравляем,

С Днем ангела твоим,

И тебе одно желаем -

Будь всегда ты золотым!

***

Именины — это праздник души и тепла, которые хранятся в сердце человека всю жизнь. Этот праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, Сергей, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед. Если ты не жалеешь себя, пожалей его!

***

Приветствую, Сережа! Желаю тебе здоровья и счастливых улыбок, великих идей и стремлений, светлых горизонтов и перспектив, значимых достижений и побед, интересных увлечений и ярких праздников жизни. Успешный, уверенный в себе и всегда настроен только на оптимистическую волну! Желаю упорно и настойчиво идти к своим целям, не отступая от своих принципов и не теряя ценностей своей жизни!

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