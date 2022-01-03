Церковный секс-скандал обрастает пикантными подробностями: священник отреагировал на обвинение француза в изнасиловании

Сейчас в полиции ждут результаты судебно-медицинской экспертизы.

Французский аспирант, 25-летний Николя Имбер, обвинил священника московского патриархата архимандрита Ахилла в сексуальных домогательствах и написал заявление в полицию. Батюшка обвинения отрицает и собирается писать на француза встречное заявление.

Продолжение истории 3 января в сюжете ТСН.19:30.

О священнике из женского монастыря из села Горенка, что под Киевом, француз написал накануне в соцсети, выложил его фото и рассказал, что произошло в тот вечер.

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Он аспирант парижского вуза. Изучает восточное православие. Общается с украинскими священниками. Во время последнего визита в Киев он встретился с архимандритом Ахиллой. По словам француза, святой отец его домогался.

"Я сказал почему ты трогал мой ч**н? Ты ужасный человек", — рассказал он.

Но сначала священник провел экскурсию по своим "владениям": показал хозяйство при храме и, собственно, и сам храм. Потом, по словам Николя, его усадили за стол. Накормили и, несмотря на строгий пост, напоили крепкими церковными настойками.

Парень вспоминает, что после нескольких рюмок ему стало плохо и священник предложил остаться на ночь.

"Он дал мне алкоголь. И когда я лег спать, то почувствовал, что заболел. У меня была температура. На самом деле, у меня явно был COVID", – вспоминает мужчина.

Говорит, что попросил помощи у священника. А дальше все как в кошмарном сне.

"Я ему сказал: "Отче, вы спите? Мне очень плохо". Попросил, чтобы он помог мне. Тогда он сказал мне: "Иди сюда!". Предложил к нему подняться. Я подумал, что он хотел мне помочь. А он сделал, что он сделал, пока я был сонный, с температурой", – говорит Николя.

Парень сбежал со скандалом и через несколько дней написал заявление в полицию и выложил все переписку со священником в своей социальной сети.

Батюшка служит в монастыре в честь иконы Божией Матери "Киево-Братская" многие годы. Говорит, что о скандале с французом узнал из интернета и считает это подставой.

"Полиция занимается этим. Я ведь тоже не буду ждать, когда такие обвинения будут звучать", — отметил архимандрит Ахилла (Шахтарин).

Практически слово в слово он повторяет историю встречи и общения с Николя. Вплоть до застолья.

"Мы попробовали три (настойки - Ред.) – калину, малину. В монастыре это не возбраняется. У нас не было застолья. Борщ, пельмени рыбные", – рассказал он.

Ахилла говорит, что именно Николя напросился на ночлег. Ему предоставили отдельную кровать. Выдали чистую пижаму и уложили спать.

"Я даже заподозрил, что он принял какие-то лекарства или что-то такое, потому что у него резко изменилось поведение. Когда я его выпроваживал, он агрессивно себя начал вести", — отметил он.

Секс-скандал: священник, которого французский аспирант обвинил в изнасиловании, все отрицает

Любые попытки изнасилования священник отрицает. Говорит, полиция разберется. Не верит Ахилаа и в "ковид" Николя.

В полиции Киевской области подтвердили, что гражданин Франции подал заявление о преступлении, а священника в Горинке уже допросили.

Сейчас в полиции ждут результаты судебно-медицинской экспертизы. Только тогда станет ясно кто кого домогался. В настоящее время производство открыто по статье "побои и пытки".

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