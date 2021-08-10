Церкви, башни и дома в наследство: как из поколения в поколение многие века в Грузии сохраняют исторические памятники

Церкви, башни и дома в наследство: как из поколения в поколение многие века в Грузии сохраняют исторические памятники

Сванетия — край тысячи башен и старинных церквей. Уникальные памятники архитектуры — доступны для туристов.

В Сванетии, на севере Грузии, старинные объекты одновременно являются и частной собственностью, и собственностью государства. Часто экскурсии для туристов проводят сами хозяева, и рассказывают, как берегут историю.

Об этом 10 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Сванетия — край тысячи башен и старинных церквей. Уникальные памятники архитектуры — доступны для туристов. Надо только договориться с хозяином. Ризо Ходжелани из города Местия всю жизнь оберегает свою семейную церковь. И рассказывает ее историю гостям.

Эту церковь в честь Преображения Господня построили в 8 веке.

Чтобы сохранить семейное наследство Ризо получил образование реставратора.

В Сванетии более полусотни старинных церквей такого типа. Их строили в 8-9 веках. А в 13 веке стены начали украшать фресками, рассказывает хранитель церкви-музея поселка Ипари Важа Пируели.

Интересно, что святые на фресках — с грузинскими лицами.

Семейные сванские церкви — небольшие. Здесь до сих пор правят службы. А на церковных дворах хоронят умерших родственников.

Архитектурная визитная карточка Сванетии — старинные сванские башни — тоже преимущественно частная собственность. Но перестраивать их хозяева не имеют права. Никаких пластиковых окон и балконов — все — под охраной государства.

Новости мира: как в Грузии сохраняют исторические памятники

Мурман — самый молодой в семье Маргиане. Семейную башню получил по наследству. Ей более 10 веков. Проводит там экскурсии для гостей, которые не боятся высоты и крутых лестниц.

Между тем мать Мурмана проводит экскурсию по старинному семейному сванскому дому. Его сохранили как музей.

Условия, в которых зимовали давние сваны — поражают. В доме жил весь род, а это — до 30 человек. За ограждениями ночевали животные, чтобы в доме было теплее, а над ними — спали люди.

Конечно, современные сваны живут значительно комфортнее. Когда-то отрезанный от цивилизации регион, сейчас является центром туризма. Но традиций своих не забывают, говорят местные. Чтобы сохранить все эти памятники еще на много веков.

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