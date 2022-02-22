"Ч*кнутый историк": Климкин рассказал, что Путин два часа рассказывал Шольцу и Макрону о своей "миссии"

"Ч*кнутый историк": Климкин рассказал, что Путин два часа рассказывал Шольцу и Макрону о своей "миссии"

По данным Климкина, Шольц назвал Путина "ч*кнутым историком".

Президент страны-агрессора Владимир Путин во время своих встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцом говорил об истории и своей "миссии".

Об этом во время совместного марафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір" на канале "1+1" сказал министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин.

"На последних разговорах с Макроном и Шольцом, я знаю это из собственных источников, Путин по два часа говорил об истории. По два часа с каждым. Шольц просто сходил с ума. Вышел и сказал: "Я же думал, что это будет о политике". И говорит, "он же стал ч*кнутым историком". То есть у него в голове миссия о своем наследии, он реально верит в то, что говорит", — сказал Климкин.

Также министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин считает, что цель Путина – не просто не допустить вступления Украины в НАТО, а вернуть нашу страну в имперскую орбиту РФ.

Читайте также: