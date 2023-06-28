Чаще Украины говорили о российской угрозе: консультации накануне саммита НАТО состоялись в Гааге

В Гааге состоялись неформальные консультации накануне саммита НАТО. Встреча затянулась до позднего вечера, говорится в ТСН.

Полиция охраняет каждый квадратный метр резиденции нидерландского премьера, куда к вечеру приехали делегации из шести стран НАТО, а также генеральный секретарь альянса. Будущий саммит в Вильнюсе обсуждают без камер, за бокалом красного вина и уженом. Встреча длится полтора часа.

К журналистам политики вышли уже после протокольного ужина. Пресс-конференция прошла на свежем воздухе в сопровождении птиц и первых огоньков. Чаще Украины говорили разве что о российской угрозе. «Россия есть и будет оставаться наиболее прямой и непосредственной угрозой евроатлантической безопасности. Таким образом, мы должны быть способны и готовы к дальнейшему укреплению нашей позиции и продолжать оказывать необходимую поддержку Украине”, — отметил президент Румынии Клаус Йоганис.

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Нидерландский премьер напоминает о воздушной безопасности и важности полного перехода Украины на натовский стандарт вооружения. "Будущее Украины и ее правомерное место быть в НАТО. Мы будем продолжать поддержку этой амбиции, Нидерланды берут на себя такую ответственность", – говорит Марк Рютте.

Консультации по соглашению, которое страны участники должны подписать в Вильнюсе, продолжаются, но в основном, говорит глава альянса, споров нет. "Все союзники согласны с тем, что Украина станет членом союза. Мы также считаем, что это дело НАТО и Украины, когда оно станет членом альянса – это не будет решать Россия. У президента Путина нет права вето, когда речь идет о расширении НАТО. Но самое важное сейчас не допустить победы Путина, потому что если не будет независимой Украины, нам не о чем будет говорить”, — заявил Йенс Столтенберг.

Нынешняя неформальная дискуссия должна приобрести четкие формы во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Украине обещает новый план сотрудничества с альянсом. Однако его содержание мы вероятно узнаем уже через две недели.

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