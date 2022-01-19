"Часики тикают": плюсы и минусы позднего материнства

Средний возраст рождения первенца в Украине близится к 30 годам. А беременность после сорока за последние 20 лет возросла в разы.
В Украине все больше женщин хотят рожать после того, как сделали карьеру и реализовали себя в жизни. Так, средний возраст рождения первенца близится к 30 годам. А количество женщин, решивших стать мамами после 40, стало в два с половиной раза больше, чем 20 лет назад.
О плюсах и минусах позднего материнства – 18 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.
Еще несколько десятков лет назад беременность за 40 считалась экстремальной. А в роддомах использовали дискриминационный термин "старородящая". Через 30 лет термин исчез. А врачам даже запрещено писать в документах – возрастная роженица. Однако медики говорят – у женщины есть биологические часы и от этого никуда не денешься.
По словам врачей, физиологическим пиком считается возраст до 25 лет. Затем все репродуктивные процессы замедляются. Чем старше женщина, тем меньше у нее остается яйцеклеток, способных к оплодотворению. Утрачивается резерв, который в течение жизни не увеличивается и не обновляется.
Это то, что на народном языке называется — "часики тикают". Однако, когда к ним прислушаться, сейчас выбирают сами женщины.
Современные женщины ломают устоявшиеся представления о материнстве. Средний возраст рождения первенца в Украине близится к 30 годам. А беременность после сорока за последние 20 лет возросла в разы. Здесь есть свои плюсы и минусы.
Объективно – после 35 увеличивается риск родить ребенка с хромосомными аномалиями. Однако уровень диагностики сейчас таков, что позволяет это выявлять на ранних этапах. Чем старше женщина, тем больше заболеваний она может иметь сама.
Однако у позднего материнства есть существенные преимущества. Украинки, откладывающие рождение детей после 30 – психологически больше готовы быть матерями. До этого возраста – это как правило сформированная личность. У женщины было время на обучение, построение карьеры. Есть финансовые ресурсы воспитывать ребенка вместе с партнером.
Материнство после 40 – не поздно, а самое время сосредоточиться на детях – это общеукраинская тенденция. Родов после сорока стало в два с половиной раза больше последних двух десятилетий.
О том, зачем современному человеку ребенок – в нашем материале.
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