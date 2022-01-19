"Часики тикают": плюсы и минусы позднего материнства

Средний возраст рождения первенца в Украине близится к 30 годам. А беременность после сорока за последние 20 лет возросла в разы.

В Украине все больше женщин хотят рожать после того, как сделали карьеру и реализовали себя в жизни. Так, средний возраст рождения первенца близится к 30 годам. А количество женщин, решивших стать мамами после 40, стало в два с половиной раза больше, чем 20 лет назад.

О плюсах и минусах позднего материнства – 18 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Еще несколько десятков лет назад беременность за 40 считалась экстремальной. А в роддомах использовали дискриминационный термин "старородящая". Через 30 лет термин исчез. А врачам даже запрещено писать в документах – возрастная роженица. Однако медики говорят – у женщины есть биологические часы и от этого никуда не денешься.

По словам врачей, физиологическим пиком считается возраст до 25 лет. Затем все репродуктивные процессы замедляются. Чем старше женщина, тем меньше у нее остается яйцеклеток, способных к оплодотворению. Утрачивается резерв, который в течение жизни не увеличивается и не обновляется.

Это то, что на народном языке называется — "часики тикают". Однако, когда к ним прислушаться, сейчас выбирают сами женщины.

Современные женщины ломают устоявшиеся представления о материнстве. Средний возраст рождения первенца в Украине близится к 30 годам. А беременность после сорока за последние 20 лет возросла в разы. Здесь есть свои плюсы и минусы.

Объективно – после 35 увеличивается риск родить ребенка с хромосомными аномалиями. Однако уровень диагностики сейчас таков, что позволяет это выявлять на ранних этапах. Чем старше женщина, тем больше заболеваний она может иметь сама.

Почему украинки не спешат рожать до 30 и какие плюсы и минусы сознательного материнства

Однако у позднего материнства есть существенные преимущества. Украинки, откладывающие рождение детей после 30 – психологически больше готовы быть матерями. До этого возраста – это как правило сформированная личность. У женщины было время на обучение, построение карьеры. Есть финансовые ресурсы воспитывать ребенка вместе с партнером.

Материнство после 40 – не поздно, а самое время сосредоточиться на детях – это общеукраинская тенденция. Родов после сорока стало в два с половиной раза больше последних двух десятилетий.

О том, зачем современному человеку ребенок – в нашем материале.

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