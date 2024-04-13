Часов Яр может повторить судьбу Авдеевки – военный эксперт дал неутешительный прогноз

Город Часов Яр в Донецкой области может повторить судьбу Авдеевки, которую россияне захватили в феврале 2024 года, если у нас не будет достаточно сил для его защиты.

Об этом ТСН.ua рассказал Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Эксперт подчеркнул, что ВСУ, конечно, будут биться и защищать город, но для этого нужен соответствующий потенциал – вооружение, боеприпасы, военная техника и живая сила. Если все это будет – мы защитим Часов Яр, а если нет – повторится сценарий Авдеевки.

Часов Яр – это мощный оборонный пункт, который имеет большое значение для обороны, особенно сейчас.

Романенко подчеркнул, что оккупационные войска России не собираются останавливаться. Их ближайшая цель – захватить полностью Донецкую и Луганскую области.

"Они уже на окраинах Часового Яра, поэтому, думаю, и дальше будут пытаться идти вперед. А как они захватывают города, мы уже видели на примере Бахмута, Соледара, Авдеевки, Мариинки. Используют метод огневого вала, то есть будут атаковать всем имеющимся арсеналом из воздуха, он у них есть. Соответственно, такой мощный оборонительный узел, как Часов Яр, может быть атакован. Россияне полтора года двигались на Угледар, пытались захватить город с юга, несмотря на огромные потери. Теперь они захватили Мариинку, и будут заходить на Угледар с северо-восточного направления в тыл в группировку, которая там находится. К сожалению, силы и ресурсы у них есть, а также опыт мясных штурмов", — резюмировал Игорь Романенко.

Напомним, по данным DeepState, россияне оккупировала Богдановку — село в Бахмутском районе Донецкой области.

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