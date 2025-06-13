Часть Одессы осталась без воды: какая причина и что говорят коммунальщики

Часть Одессы осталась без воды / © pixabay.com

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Три четверти одесситов остались без воды из-за серьезной аварии на магистральном водопроводе. Воды нет уже полтора суток. Горожане выстраиваются в огромные очереди возле бюветов и автоцистерн. В магазинах - опустошенные полки с бутилированной водой.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Черняевой.

Утром одесситы потянулись с бутылками к бюветам - за питьевой водой и автоцистернам - за технической. Пошли уже вторые сутки без центрального водоснабжения.



Восьмитонная цистерна дежурит возле большого жилого массива с 6 утра. Воду в бутылки и ведра водитель наливает без остановки. Конечно, удовлетворить потребность в воде миллионного города эти альтернативные источники не могут.

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Одесса / © ТСН

Сейчас без воды три района Одессы и несколько населенных пунктов вокруг. Большинство из них - непосредственно из-за аварии, остальные - из-за остановки насосных станций. Их работу прекратили, чтобы опустошить поврежденный водопровод и добраться до места прорыва.

Авария - серьезная, говорят в водоканале. Трубу прорвало среди поля, из-за прорыва водопровода - вокруг образовалось целое озеро. Почти сутки понадобились только для того, чтобы техника добралась до места аварии. Аварийные бригады работали всю ночь. Вокруг прорыва построили подушку из бетонных плит и песка - его насыпали более ста пятидесяти тонн.

Старая труба водопровода диаметром 1200 миллиметров - из железобетона. Его восстанавливать в разы труднее, чем металлический или пластиковый - объясняют в водоканале. Там уже дважды переносили время восстановления водоснабжения на более позднее. Теперь воду обещают вернуть одесситам до десяти вечера.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 18:00 новости 13 июня. САМАЯ БОЛЬШАЯ АТАКА! Израиль ударил по ЯДЕРНЫМ ОБЪЕКТАМ Ирана!

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