Часть окупантов убегают из Крыма: таролог рассказала, что будет с остальными

Хомутовская предвещает, что многие россияне будут держаться на полуострове до последнего.

Что будет с российскими оккупантами в Крыму, которые не успеют сбежать оттуда к контрнаступлению ВСУ – рассказала тарологиня Людмила Хомутовская.

Свой прогноз она сделала в интервью для ТСН.ua.

Заметим, что в Крыму градус напряжения растет. В течение недели произошла "бавовна" в Джанкое и Севастополе. Да и не очень оптимистичные прогнозы для россиян звучат на крымских радиостанциях: паковать чемоданы предателям советуют уже сейчас.

Хомутовская рассказала, что будет с теми, кто не успеет уехать до украинского контрнаступления.

"Большое количество уже уезжает. Но по Крыму количество будет держаться до последнего – примерно семь месяцев. Те, кто сидит до последнего, будут выезжать сами, как только там начнется контрнаступление", – предсказывает таролог.

Напомним, астролог Дмитрий Уранус прогнозирует, что контрнаступление ВСУ начнется с конца весны и есть шансы на военный разгром России.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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