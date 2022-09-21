Частичная мобилизация и угрозы ядерным ударом: главное из нового обращения Путина к россиянам

Диктатор Кремля Владимир Путин, начавший кровавую войну в Украине, на фоне провала его армии на фронте объявил частичную мобилизацию в России.

Указ о частичной мобилизации в России уже подписал кремлевский "фюрер" Владимир Путин. Мобилизационные мероприятия в России начнутся сегодня, 21 сентября.

ТСН.ua собрал главное из заявлений российского диктатора Путина из экстренного обращения к россиянам, которое перенесли с 20 сентября на 21 сентября.

Обвинение Запада и оправдание причин объявления мобилизации

Свою пропагандистскую речь диктатор Путин начал с традиционных обвинений Запада в якобы "агрессии" и обосновывая объявление частичной мобилизации, пожаловался на то, что Россия должна принять "необходимые меры с защиты".

Несмотря на провал российских оккупантов на фронте, Путин продолжил настаивать, что освобождение всей территории Донбасса остается неизменной целью так называемой "специальной военной операции". Кроме того, по диктатору, РФ якобы "бережет личный состав", в то время как украинские защитники уже ликвидировали более 55 тысяч оккупантов.

Также Путин, рассчитывавший захватить Украину за считанные дни, на 8 месяц войны посетовал, что его войскам так и не удается захватить Луганскую и Донецкую области, потому что украинские военные создали в последнюю прочную линию укреплений.

Объявление мобилизации

Путин традиционно заявил, что "Россия противостоит коллективному Западу", поэтому для защиты, по словам диктатора, необходимо провести частичную мобилизацию.

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Согласно решению Путина, призыву на военную службу должны подлежать находящиеся в запасе те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

"Она касается только тех, кто находится в запасе и проходивших службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт... Мобилизационные мероприятия в РФ начнутся сегодня", — заявил диктатор России.

Главы регионов обязаны обеспечить призыв людей в количестве и в сроки, которые определит Минобороны РФ. На фронт будут бросать почти всех россиян, не будут призывать только тех, у кого проблемы со здоровьем, не соответствующий возраст официально менее 18 лет, или по приговору суда.

"Псевдорефендумы" на оккупированных территориях Украины

Путин не обошел и тему проведения фейковых псевдорефендумов на территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской области. Несмотря на то, что мировые лидеры заявили, что не признают так называемые "результаты" нелегитимного "голосования", диктатор РФ заявил, что "референдумы" состоятся и Москва сделает их "безопасными".

Угрозы ядерным оружием

В России традиционно не смогли удержаться без ядерных угроз и Путин в обращении также начал пугать, что может использовать все имеющиеся виды оружия "для защиты своих территорий".

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Он убеждает, что это "не блеф".

"Хочу напомнить, что наша страна также имеет разные средства поражения, а по отдельным компонентам и более современным, чем страны НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф... А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", — утверждает Путин.

Переговоры и обвинения Киева

Путин, который сам отрицал переговоры или выдвигал неприемлемые условия дня для них, а его армия сейчас бомбит Украину и ежедневно подвергает мир катастрофе, обстрелам ЗАЭС, пожаловался, что это мол украинская сторона отказалась от переговоров. Более того, он обвинил Киев в якобы срыве договоренностей после переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

"А после того, как сегодняшний киевский режим фактически публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и, более того, заявил о своих претензиях на ядерное оружие, стало совершенно ясно, что новое очередное, как это было раньше дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А потом так же неизбежно была бы атака на российский Крым — на Россию", — заявил Путин.

Напомним, Шольц сообщил, когда Путин откажется от России и своих империалистических амбиций.

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