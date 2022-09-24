Частичная мобилизация в РФ не изменит ход войны: ВСУ имеют технологическое и логистическое преимущество — эксперт

Новые мобилизованные граждане РФ только увеличат и без того немалый список потерь своих солдат в Украине.

По информации Генштаба ВСУ, общие боевые потери личного состава противника с 24.02 по 24.09 ориентировочно составили около 56 300 человек.

Указ Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил Российской Федерации подтвердил имеющиеся в ее армии проблемы с личным составом.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Фактически, Путин расписался в собственном бессилии. Дело в том, что этот указ был вполне прогнозируем на фоне успешного контрнаступления ВСУ и военных поражений оккупационной армии. Это – признание российскими властями собственного бессилия. Это свидетельствует о том, что военные потери Российской Федерации достигли катастрофических масштабов, а оперативно-тактических резервов нет, и они вынуждены привлекать так называемые ВПК из числа лиц, которые должны были отбывать срок наказания в местах лишения свободы", — отметил он.

Также, по словам эксперта, объявление частичной мобилизации является вполне логичным шагом со стороны Путина – фактическое признание того, что цели его "специальной военной операции" потерпели сокрушительное военное и политическое поражение.

Дмитрий Снегирев также обратил внимание на интересный факт в изменениях законодателями РФ в части усиления наказания за дезертирство. То есть российские власти признали факты массового дезертирства в своей армии.

"Положение о так называемых "500" – лицах, самовольно покинувших военные расположения и так далее. Этим Россия на законодательном уровне признала факты массового дезертирства ее солдат с поля боя. А это результат упадка морального духа российских военных. Отмечу, что до этого момента власти РФ решали кадровые военные вопросы в армии за счет преимущественно представителей нацменьшинств Сибири, Дальнего Востока и Кавказа и частных военных компаний", — отметил военный эксперт.

Примечательно, что по данным экспертов Института изучения войны (ISW), разные процессы мобилизации в разных регионах могут обострить социальное напряжение в России, которое уже возросло из-за восприятия неравенства при создании добровольческих батальонов.

В частности, лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Чеченская Республика не будет проводить мобилизацию, поскольку республика уже перевыполнила "план" призыва на 254%, говорит эксперт.

"Что касается увеличения количества личного состава оккупационных войск, то нужно подчеркнуть, что эта война – это война технологий. Речь идет о том, что у Украины есть средства поражения, которые по тактико-техническим характеристикам в разы превышают те, которые есть на вооружении РФ". Соответственно, какое количество личного состава не было бы привлечено страной-оккупантом для военных действий в Украине, на расстоянии формирования тактических резервов места их расположения будут уничтожены украинскими средствами огневого поражения. То есть, мы будем выносить их вместе с казармами на расстоянии в десятки километров", – отметил Дмитрий Снегирев.

Эксперт также отметил, что при этом путинский указ дает Украине еще один дополнительный и весомый повод апеллировать к странам Запада по ускорению военно-технического перевооружения ВСУ.

Напомним, эксперт рассказал, чем может обернуться для оккупантов мобилизация на Херсонщине и Запорожье.

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