Частичное открытие воздушного пространства: что говорят в правительстве об аэропорте "Борисполь"

В Министерстве развития громад и территорий прокомментировали возможность возобновления работы Международного аэропорта "Борисполь".

В последнее время участились заявления по поводу такой возможности в случае прекращения боевых действий. Даже некоторые авиаперевозчики заявили, что готовы через месяц возобновить полеты в "Борисполь", как только это позволит ситуация с безопасностью.

По словам Сергея Деркача, заместителя министра развития общин и территорий Украины, на сегодня территорию Украины и воздушное пространство над ней отнесено к конфликтным зонам с высокой степенью риска безопасности гражданской авиации в связи с наличием реальных угроз для ее деятельности.

"Использование воздушного пространства в пределах территории Украины запрещено для всех воздушных судов кроме государственных воздушных судов Украины, за исключением случаев, когда предоставляется соответствующее разрешение Генерального штаба Вооруженных сил Украины", – сообщил Сергей Деркач в ответе на запрос ТСН.ua.

А относительно возобновления работы украинских аэропортов и Международного аэропорта «Борисполь», чиновник отметил следующее:

"После выполнения мероприятий, которые обеспечат приемлемый уровень безопасности полетов гражданской авиации в условиях военного положения и в особый период, будет рассматриваться возможность частичного открытия воздушного пространства Украины, что, в свою очередь, позволит восстановить операционную деятельность украинских аэропортов", – отметил ТСН.ua Сергей Деркач, заместитель министра развития общин и территорий Украины.

Напомним, ранее руководство международного аэропорта "Борисполь" в Будапеште провело переговоры с представителями европейского лоукостера Wizz Air об оперативном запуске авиаперевозок после открытия воздушного пространства.

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