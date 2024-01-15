"Частная жизнь должна быть защищена": нардеп о громком законопроекте по реестру военнообязанных

По словам Гончаренко, в этом документе очень много правок, поэтому сложно сказать, в каком конечном виде он будет приниматься.

В Верховной Раде готовят ко второму чтению законопроект № 10062 о госреестре военнообязанных, сертификате защитника и автоматическом получении статуса участника боевых действий.

Какие изменения хотят внести и какие нормы ведутся дискуссии между нардепами, рассказал в эксклюзивном комментарии ТСН.ua народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Речь идет о реестре военнообязанных — огромной базе данных. С одной стороны я понимаю — безусловно государству нужен такой реестр. Но действительно, непонятно, зачем в этом реестре эти все данные. Поэтому мы сейчас в процессе, в четверг (11 января. — мы внесли этот законопроект и начали его рассмотрение", — говорит нардеп.

По словам Гончаренко, в этом документе очень много правок, поэтому сложно сказать, в каком конечном виде он будет приниматься.

"Мой подход таков – государство должно знать и вести реестр военнообязанных, но там не должно быть лишней информации и частная жизнь должна быть защищена. Я не понимаю, зачем государству знать например, когда военнообязанный пересекал границу. Причем это к нему военных обязательств", – говорит депутат.

Гончаренко прокомментировал, почему его коллеги по "Евросолидарности" Ирина Фриз и Ирина Геращенко опубликовали разную информацию о законопроекте. По словам Геращенко, в реестр хотят вносить информацию об административных правонарушениях и всех выездах за границу, долговых обязательствах и т.п. В то время как Фриз уточнила, что эти нормы убрали.

"В том, как это было вынесено Комитетом ко второму чтению, там эти нормы были. Но часть этих норм уже снята во время рассмотрения. То есть там сама Ирина Фриз ставила в подтверждение определенные правки и они уже сняты. То есть при рассмотрении часть из этих норм не прошла. И будут сняты. Но этот процесс продолжается, он не завершен, потому что это заседание ВР закрылось, не закончив рассмотрение этого вопроса. Там впереди еще много поправок. Я не могу сказать, в каком конечном виде будет этот законопроект", – говорит депутат.

Предоставление статуса участника боевых действий

Гончаренко отметил, что больше всего его интересует в этом законопроекте автоматическое предоставление статуса участника боевых действий, ведь сейчас с предоставлением этого статуса есть много проблем.

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"Многие, кто имеют на это право, до сих пор его не получили. Первоначально этот законопроект был именно об этом. Но потом он приобрел новые черты. И стал гораздо шире", — рассказал нардеп.

Он подчеркнул, что автоматическое предоставление статуса участника боевых действий исключит коррупционную составляющую и упростит жизнь нашим защитникам.

"Это очень упростит всю систему. Идея в чем – если человек хоть раз получил боевую доплату за непосредственное участие в боевых действиях, то автоматически такому человеку предоставляют этот статус. Это именно и с боевыми ранениями. Очевидно, что это произошло во время боевых действий. Очевидно, что человек должен получить такой статус. Любая автоматизация и уборка роли человек – это всегда уменьшение коррупции", – подытожил депутат.

Что известно о создании госреестра военнообязанных

Напомним, что в 8 ноября 2023 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий создание электронного реестра военнообязанных.

ТСН.ua писал, какие персональные данные граждан будут вносить в реестр резервистов, и как ТЦК и СП будут автоматически получать все необходимые сведения. В частности, проект предусматривает передачу Минобороны данных о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах – Налоговой службе, Минздраве, Минюсте, МВД, ЦИК, Госмиграционной службе и других ведомств

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Кроме того, ТСН.ua собрал все, что известно о работе электронного реестра военнообязанных "Оберег" и к каким изменениям в мобилизации приведет его применение.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что единый реестр военнообязанных необходим для того, чтобы отцифровать информацию о гражданах и автоматизировать работу военкоматов.

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