Частное медучреждение, где проходили реабилитацию: подробности жуткого убийства пациентки в Винницкой области

Стали известны новые подробности ужасного случая в Винницкой области, где работник частного медучреждения подозревается в убийстве пациентки, с которой у него произошел ряд конфликтов. Известно, что работник больницы задушил женщину.

Как рассказали полицейские в комментарии для ТСН.ua, подозреваемый не маскировал убийство, как это иногда случается в аналогичных случаях.

"По совокупности вещественных доказательств не могла быть маскировка. Относительно заведения – это было частное заведение, где люди проходили лечение", — рассказала представитель ГУНП в Винницкой области Зарина Маевская.

По данным полиции, сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, в Полтавской области мужчина, заподозрив жену в измене, несколько раз ее изнасиловал и убил.

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