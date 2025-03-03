Чеченцы сдали позиции РФ и перешли на сторону Украины: что известно об уникальной спецоперации

Чеченцы рассказывают, что ненавидят Россию и не хотят воевать за государство-агрессорку.

Военная контрразведка, СБУ, Силы обороны и Добровольческий чеченский батальон имени Шейха Мансура провели уникальную спецоперацию. Таким образом, двое военных из Чечни перешли на сторону Украины и передали разведанные.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Оксаны Родионовой.

Сейфуллах Алсултанов – российский военный, перешедший на сторону Украины.

"Россиянин — это ненавистный мне человек, несправедливый, лживый, подлый, грязный немытый русский

И эта ненависть продолжается столетиями. Пока существует Россия – зло непобедимое», – говорит он.

Сейфуллах Алсултанов

Чтобы победить это зло он предоставил СБУ информацию о вражеских позициях, количестве штурмовиков, время и маршруты наступления россиян и не только. Это было частью совместной операции службы безопасности и подразделений ВСУ на передовой.

Стрелок штурмового взвода 242 гвардейской роты штурмовик давно принял решение - перейти на сторону Украины.

"План был у меня - подписать контракт и при первой возможности перейти на сторону Украины, чтобы воевать против русни, которые убивают, убивали моих братьев", - говорит он.

Еще один участник операции - 45-летний Абдула Маликов, тоже чеченец.

"Это не наша война. Россияне начали эту войну в Украине", - говорит он.

Дома в Чечне в отделение полиции обманом его заманил участковый.

"Держали в подвале, били и током пытали. Хотели, чтобы я контракт подписал. Били до потери сознания и снова бросали в подвал", - говорит Абдула.

Военный, перешедший на сторону Украины

Пытками из него выбили подпись и отправили на оккупированную Луганщину. Там он решил перейти на сторону Украины. Контакт установили сначала с чеченским батальоном, затем – военной контрразведкой. Преодолеть 1,5 километра усыпанного минами поля помогли оперативники и украинские дроны.

Сейфулах тоже вышел на наших контрразведчиков из-за чат-бота Добровольческого батальона им. Шейха Мансура. Его бойцы в большинстве своем чеченцы и они уже 10 лет воюют на стороне Украины. За командой российского командира Сейфулах пошел в штурм с россиянами и начал двойную игру. Цель которой – перейти на сторону ВСУ, не получив пулю от российских солдат. Операция была рискованной. Ведь в любой момент беглеца могли разоблачить.

Оба успешно переведены на нашу сторону. Затем последовали многочисленные проверки, детектор лжи. Чтобы убедиться, что собственноручно не привели себе в тыл вражеских агентов.

Эксклюзив! Такая кровная месть! Чеченцы сдали все позиции россиян и перешли на сторону ВСУ!

Алгоритм для российских военных следующий: написать в чатбот батальона имени шейха Мансура, пройти проверку, выполнить задание контрразведчика СБУ и следуя указаниям безопасно перейти на подконтрольную Украине территорию по сути на поруки чеченского батальона.