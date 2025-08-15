Чего хочет Путин и "подарит" ли ему Трамп Украину: эксперты описали сценарии саммита на Аляске

Трамп и Путин / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным надеется договориться о прекращении боевых действий в Украине. А уже потом — дальнейшие переговоры по мирному соглашению.

Что на самом деле нас может ожидать после саммита лидеров США и России — в материале корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Почему Путин «переиграл» Трампа

Путин готов встречаться только с Трампом. И говорить об Украине без Украины. Но кроме войны в Украине, они могут делить мировые богатства. Трамп не против зайти в Арктику, которую сейчас между собой паюють Россия и Китай. А еще Белый дом готов открыть для Кремля природные ресурсы Аляски. И, как пишет западная пресса, предоставить Москве доступ к редкоземельным минералам на временно оккупированных Россией украинских территориях.

Путин обыграл Трампа на старте. Благодаря этой встрече на Аляске. Потому что согласился на нее именно тогда, когда Трамп должен был ввести вторичные санкции. Это был его очередной ультиматум. Срок, которого заканчивался 8 августа.

«Мне кажется, что Путин едет туда ради того, чтобы добиться максимально возможного и максимально комфортного для себя снятия санкций. Дело в том, что российская экономика находится в предрецессионном состоянии, и мы можем четко понимать, что если санкции не будут сняты на сегодняшний момент командами из Российской Федерации, следующий 2026 год будет годом начала очень глубокой и очень серьезной рецессии российской экономики. Снятие санкций невозможно без согласия Европейского Союза. Контрольный пакет акций в санкции — это Европейский Союз. Поэтому я, честно говоря, не вижу здесь возможности на сегодняшний момент, чтобы Европейский Союз сказал, что мы соглашаемся на то, что Украину мы выбрасываем за борт, а переходим к Business as usual», — говорит Вадим Денисенко, руководитель аналитического центра «Деловая столица».

Интересы Украины

Что же касается интересов Украины — Трамп их уже анонсировал. В своем стиле.

«Я ожидаю встречи с Путиным, которая, по моему мнению, будет хорошей, но может быть и плохой», — заявил он.

13 августа европейские лидеры созвали встречу. Зеленский едет в Германию. Трамп — в режиме онлайн. Все хотят убедиться, что на Аляске не будет решаться вопрос украинских территорий, тем более без Украины.

В Белом доме обещают — это будет «Упражнение на слушание». Источники CNN сообщают — речь пойдет о прекращении огня.

«В любом случае максимум, что может достичь Трамп во время этой встречи — это определенное прекращение огня, я не верю во всестороннее и безусловное, потому что Россия уже выдвигает политические условия, я не уверен, что россияне откажутся от продвижения на востоке, тем более последние несколько дней у них есть небольшие успехи и они хотят себя показывать мощными, чтобы Украина фактически согласилась на капитуляцию, поэтому скорее всего это будет прекращение огня в воздухе», — говорит международный эксперт Александр Хара.

Перемирие в небесах

Перемирие в небе для России — тоже пункт в ее пользу. Ведь в случае Украины — речь идет преимущественно о безопасности мирного населения. Для страны-оккупанта — сохранение вооруженных хабов и нефтеперерабатывающих заводов. Потому что именно воздушные бои больше всего донимают Россию. Склады российского оружия и НПЗ горят, благодаря Силам обороны, даже далеко за Уралом. А вот на суше — преимущество за россиянами. Они медленно, но все же продвигаются вглубь Украины.

«Я не хотел бы говорить в черно-белых тонах, потому что даже если будет принято решение исключительно о воздушном перемирии, оно будет очень четко ограничено во времени. То есть оно не будет растянуто, что воздушное перемирие равно одному году. Если ему удастся выторговать 40 дней, 50 дней — это, конечно, достаточно неприятно для нас, но это не смертельно, потому что через эти 30-50 дней состоится следующий раунд переговоров, где Путин уже будет вынужден либо соглашаться на предложения Трампа о полном перемирии, либо он будет вынужден выходить из этих переговоров, и тогда его ждут достаточно серьезные вторичные санкции», — говорит Вадим Денисенко.

Затягивание времени в пользу РФ

Затягивание времени — это тоже в пользу России. И к этому приему она может прибегнуть и на Аляске. Но, эксперты, с которыми мы разговаривали, напоминают — Трамп считает себя сильным переговорщиком и во время встречи он может сбить план россиян.

«Во-первых, Трамп и Путин могут договориться даже в предварительном смысле о шагах, которые не будут точно отражать условия Путина, но и не будут отражать наши пожелания. То есть будет какая-то американская версия, которую Трамп начнет продвигать дальше. Это будет версия, в которой Трамп может сказать: я достигаю вроде бы разумной договоренности для вас в чем-то, но за это вы должны отказаться. Что хорошего можно ожидать — это то, что Трамп после этой встречи, скорее всего, не отпустит этот процесс с Путиным, а будет его держать и будет требовать, чтобы этот процесс стал реальным, а для этого нужно прекращение огня. И Трамп будет пытаться дотрампувать. Дотрамбувати, я хотел сказать, хотел сказал дотрампувати. В чем-то в этом и есть даже сеанс Путина на притомный процесс, где он начнет вообще серьезный разговор», — говорит экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Какой план Путина и чего хочет Трамп

Вероятный план Путина — вырвать Украину из круга интересов Трампа. Задача максимум — отвлечь американского лидера от украинского. Как следствие — запретить поставки оружия от партнеров и производство собственного.

«Трамп, конечно, может сказать, что он умывает руки, но он не может избавиться от фактора Украины. Худшее, что для нас может быть, это прекращение помощи в виде предоставления разведывательных данных. К сожалению, сейчас наши европейские партнеры не способны заместить эту такую роль, поскольку не имеют таких возможностей, как спутники, другие виды разведки и так далее. Второй момент, он может прибегнуть к тому, чтобы фактически ограничить или прекратить эту схему, когда европейцы для нас покупают оружие у американцев», — говорит Александр Хара.

Но такие решения не совместимы с образом миротворца — которым грезит американский лидер. За два дня до встречи на Аляске, Белый дом опубликовал в соцсетях список стран и их лидеров, которые готовы выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.

Последние в списке заслуг на пути к осуществлению этой мечты — это примирение Азербайджана и Армении и завершение войны в Израиле. Но Трампу нужна еще одна победа.

«У него нет шанса, извините за нетелевизионную терминологию, сдать Украину, поскольку он будет выглядеть слабаком. А выглядеть слабаком — это точно не трамповская история. Он даже пошутил, что даже если он получит Москву и Питер, он будет выглядеть тем, кто не заключил лучшую сделку. Но тем не менее это демонстрирует, что с ним переговоры будут жесткими. То есть то, что он мог дать Путину в начале своего срока, вряд ли, я бы сказал, в принципе невозможно сейчас. Поэтому это уже такая личная политическая понятийная история. Выйти на сегодняшнем этапе без личных потерь для себя как политика, который, как он сам написал, руководит Штатами и миром, уже невозможно», — говорит Климкин.

Предсказать окончательный результат саммита непредсказуемых лидеров — невозможно. И какие бы ожидания мы не возлагали на эту встречу — надо помнить — что один из них это диктатор, который никогда не смирится с существованием Украины. И доверять мы можем только Силам обороны.

