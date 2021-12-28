Чего нельзя делать в новогоднюю ночь: приметы, передающиеся из поколения в поколение

Чего нельзя делать в новогоднюю ночь: приметы, передающиеся из поколения в поколение

Обязательно нужно встречать Новый год, в праздничную ночь нельзя скучать и грустить.

Считается, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Чтобы год грядущий был удачным, существует ряд примет, чего нельзя в новогоднюю ночь. Некоторые считают их предрассудками и не верят в эти приметы, а некоторые убеждены, что все же лучше их соблюдать, чтобы не навлечь беду.

Поэтому, работают ли эти приметы, которые веками передаются из поколения в поколение, мы можем проверить только на собственном опыте.

Топ-10 примет, чего нельзя делать в новогоднюю ночь:

Обязательно нужно встречать Новый год, в праздничную ночь нельзя скучать и грустить.

Во время праздника нельзя ссориться, злословить и спорить с другими – иначе весь год пройдет в ссоре.

В новогоднюю ночь нельзя плакать – это привлечет болезни.

Нельзя оставлять квартиру неубранной к 31 января. Считается, чтобы год прошел удачно, нужно встречать его в чистом и убранном доме.

Не стоит стирать, убирать в доме и выносить мусор после заката 31 декабря – так можно накликать беду. Даже если вы не успели что-нибудь убрать в доме – позвольте себе расслабиться и отдохнуть в Новый год.

Перед Новым годом нельзя оставлять долги и одолженные вещи, надо их вернуть. Если это не сделать, то будете в долгах весь следующий год.

Не надо таить обиды, обязательно простите и сами попросите прощения. Надо помириться с людьми, с которыми вы поссорились.

Нельзя встречать новый год в черных нарядах. Также не стоит надевать старые вещи.

Нельзя вслух произносить желание, которое вы загадали в новогоднюю ночь.

Не стоит 31 декабря и 1 января пускать гостей в спальню хозяев – это может навлечь супружескую измену.

Верить ли в эти приметы или нет, решать вам. А мы, в свою очередь, желаем вам хорошо встретить новый год, и чтобы он был мирным, удачным и счастливым.