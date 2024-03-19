Чего никогда нельзя говорить военному, вернувшемуся с фронта: тяжелораненый защитник объяснил

Тяжелораненый защитник Украины Андрей Смоленский объяснил, что к военным не нужно проявлять сожаление, а стоит быть благодарным за их подвиг и благодарить их за оборону государства.

Об этом он сказал в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Тяжелораненый защитник отметил, что сожаление - это худшее после возвращения с фронта.

"Сожаление - это худшее, что может дать военному после возвращения с фронта. Сожаление - это огромное унижение военного, который сознательно шел на фронт. Знал, на какие риски он идет и готов был нести ответственности за свой риск. Военные - это те люди, которые набрались смелости взять на себя ответственность. После ранения военным надо давать не жалость, а уважение", - отметил Андрей Смоленский.

Защитник Украины добавил, что часто люди могут просто игнорировать раненого военного.

"Есть истории, когда к тебе может подбежать человек и подхватить тебя, может подбежать и начать говорить не с тобой, а с человеком, который возле тебя и выглядит здоровым и не обращать на тебя внимание. Такие истории я слышал от других раненых военных и наблюдал даже. Так поступают даже родственники. Я видел мужчину, у которого по моему мнению, возможно тяжелее травмы - он потерял ногу, две руки и один глаз, другим глазом он видит на 5%. Когда я обращался к нему - друг, я знаю, как ты лечился и тогда его брат начал отвечать вместо него", - говорит он.

Андрей Смоленский призывает украинцев благодарить своих защитников.

"Вторая вещь, которую заслуживают военные - это благодарность. Начните разговор со слов - "добрый день, я бы хотел вас очень поблагодарить за то, что вы являетесь нашим защитником". Любой человек услышит благодарность. Три - вместо сожаления лучше испытывать сочувствие. Надо относиться с пониманием", - сказал военный.

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Напомним, щемящая история о том, как тяжелораненый защитник Украины женился в госпитале.

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