Чего ожидает Китай от войны в Украине: Кулеба объяснил стратегию Поднебесной

По словам Дмитрия Кулебы, Китай сейчас смотрит на реальный потенциал действий Запада и очень внимательно считает.

Китай никуда не торопится по одной простой причине: для него очень важно, чем закончится эта война. Потому что если она закончится победой Украины, то действия Китая будут скованы.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Киеве на презентации книги "Война и новые горизонты".

"Что касается Китая, то стратегия Китая очень проста. Китай имеет свои великие исторические дела. Я боюсь, что мы просто в Украине очень плохо понимаем Китай. Я тоже не претендую на стопроцентное понимание. Но Китай никуда не спешит по одной простой причине: для него очень важно, чем закончится эта война. Потому что, если она закончится победой Украины, то действия Китая будут скованы. Если эта война закончится даже не победой России, но, скажем так, навязыванием ею ее стратегической инициативы, то есть когда годами они будут понемногу наступать, а мы понемногу отбиваться, при всей помощи, которую мы получаем, тогда, наоборот, это развязывает руки Китаю", – говорит глава украинского внешнеполитического ведомства.

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По словам Кулебы, Китай сейчас смотрит на реальный потенциал действий Запада и очень внимательно считает.

"Китай сейчас – отдельная тема официальных правительственных исследований: это, собственно, на что способна страна, которвая защищается против гораздо большего соседа – ядерного государства; и, второе, – на что способны партнеры такой страны. Поэтому сейчас, если коротко, они (Китай) – ред.) находятся в позиции "мы за мир", "за все хорошее против всего плохого". Но у этой позиции есть гораздо более широкая логика, которая в конечном счете определит судьбу мира, без преувеличения", – резюмировал министр.

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Ранее сообщалось, что Украина меняет отношение к Китаю: Киев впервые публично заговорил об ответственности Пекина за поддержку России в войне.

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