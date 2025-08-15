Чего Путин будет просить у Трампа на Аляске: эксперт раскрыл цель Кремля

Путин / © ТСН

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи на Аляске с американским президентом Дональдом Трампом вероятно будет просить снятия санкций с России.

Об этом в комментарии корреспонденту ТСН Валентине Доброте сказал руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко.

«Мне кажется, что Путин едет туда ради того, чтобы добиться максимально возможного и максимально комфортного для себя снятия санкций. Дело в том, что российская экономика находится в предрецессионном состоянии, и мы можем четко понимать, что если санкции не будут сняты на сегодняшний момент команд с Российской Федерации. Следующий 2026 год — это будет годом начала очень глубокой очень серьезной рецессии российской экономики», — пояснил он.

Вадим Денисенко отметил, что снять санкции с РФ невозможно без согласия Европейского союза.

«Снятие санкций невозможно без согласия Европейского союза. Контрольный пакет акций в санкциях — это Европейский союз. Поэтому я, честно говоря, не вижу здесь возможности на сегодняшний момент, чтобы Европейский союз сказал, что мы соглашаемся на то, что Украину мы выбрасываем за борт, а переходим к Business as usual», — подчеркнул руководитель аналитического центра «Деловая столица».

Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп собирается лично встречать российского президента Владимира Путина в аэропорту Анкориджа.

В Кремле также рассказали подробности встречи Путина и Трампа, которая начнется с разговора тет-а-тет в присутствии переводчиков.