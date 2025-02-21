Чего Трамп хочет от Украины и как это комментируют в США: западные эксперты объяснили

Дональд Трамп публично набросился на Зеленского и обвинил Украину в том, что на наше государство напала Россия. Что известно?

Уважения и соглашения о полезных ископаемых хочет от президента Владимира Зеленского администрация Дональда Трампа. Об этом накануне заявил его советник по нацбезопасности Майк Волц. Они продолжают настаивать, что предложенный ими вариант соглашения, который Зеленский отверг, был очень выгоден. Но уже прислали в Киев новый, с учетом некоторых пожеланий украинской стороны, пишет издание Axios.

Об этом говорится в материале собственного корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

В четверг президент Трамп имел несколько публичных выступлений, где в произвольном порядке критиковал премьер-министра Канады, администрацию Байдена, журналистов агентства Associated Press и многих других. Но президента Украины целый день обходил вниманием. После того, как два предыдущих дня гнев Трампа был развернут именно на Зеленского, такое затишье можно объяснить разве тем, что новую редакцию соглашения о полезных ископаемых отправили в Киев. Об этом пишет издание Axios.

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

В новом соглашении якобы учли предложения украинской стороны, потому что в первоначальной версии американцы записали все, чего хотели бы они - а именно контроль за 50% украинских недр как расчет за уже оказанную помощь, без гарантий на будущее.

"Все, что мы слышали о соглашении, это то, что Украина отдает большинство, по крайней мере половину, своих природных ресурсов и важнейших полезных ископаемых. Это некое наказание в стиле Первой мировой войны, но не наказание агрессора, наказание жертвы агрессивной войны", - говорит председатель правления Центра анализа европейской политики Алина Полякова.

О том, как сильно администрация Трампа стремится к этой сделке, красноречиво свидетельствует поведение советника по Нацбезопасности Майка Волца. Он на неделе посетил немало эфиров, где объяснял, как важно для Украины согласиться на то, что Волц называет «американские инвестиции». На брифинге в Белом доме накануне он заявил: Трамп хочет от Зеленского двух вещей - уважения за то, что американские налогоплательщики дали Украине, и подписанного соглашения о полезных ископаемых.

Зеленский накануне в Киеве принимал спецпредставителя Трампа Кита Келлога. После встречи направил публичный сигнал Трампу о готовности к «сильной» сделке.

"Нам нужны сильные соглашения с Америкой, соглашения, которые действительно сработают. Я поручил работать быстро и очень очень взвешенно. Экономика и безопасность всегда должны идти рядом и детали соглашений имеют значение. Чем лучше прописаны детали, тем больше результаты", - сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Facebook/Офис президента Украины

Келлог после переговоров не захотел общаться с украинскими журналистами. Его шеф только что назвал Зеленского диктатором и обвинил Украину в начале войны. Отвечать на вопрос, согласны ли они с такими утверждениями своего президента, республиканцам не легко даже в Вашингтоне. Лишь единицы решились на открытый протест, большинство республиканцев пытаются закрепиться на нейтральных позициях «мы за прекращение войны».

"Конечно, республиканцы не безосновательно опасаются, что их будут травить, что Илон Маск, возможно, будет угрожать им, что будет финансировать их оппонентов на праймериз. Но многие сенаторы не будут переизбираться в следующем году, поэтому я надеюсь, что Конгресс осознает, что они по сути позволяют исполнительной власти нейтрализовать их конституционные права и полномочия законодательного органа США во многих различных сферах, включая внешнюю политику и национальную безопасность", - говорит Алина Полякова.

Ни один республиканец, который поддерживает Украину, не проиграл предыдущие выборы - говорит бывший сотрудник администрации Буша-младшего Дэвид Кремер. Россию 61 процент американцев считают врагом. Поэтому республиканцам придется учитывать мнение своих избирателей, считает он. Хотя отношения Трампа с Путиным сейчас похожи «на медовый месяц» - они делают друг другу публичные комплименты, и не исключают встречи на следующей неделе.

"Президенту Зеленскому и украинскому народу важно понимать, что большинство американцев до сих пор поддерживает Украину. Я видел опросы буквально утром, они свидетельствуют, что большинство американцев поддерживают Украину, признают, что Путин - это угроза. Поэтому надеюсь, что ситуация, которую мы наблюдаем в эти дни, пройдет. И мы вернемся к состоянию, когда США демонстрируют полную солидарность и поддержку", - говорит исполнительный директор Центра Джорджа Буша Дэвид Кремер.

Но до Путина Трамп, скорее всего, увидится с президентом Франции Макроном - он приедет в Вашингтон в понедельник, и премьер-министром Соединенного королевства Стармером - его в Белом доме ждут в следующий четверг. От европейцев Трамп хочет гарантий безопасности для Украины, которые не спешит предоставлять сам, а также уступок по санкциям против путинской России, которые его администрация попытается использовать как аргумент на переговорах с Кремлем.

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